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10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Александра Кошовая
Новости медицины
4 минуты
636
10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Для эффективного похудения, следует сосредоточиться на упражнениях, которые задействуют несколько групп мышц одновременно - это ускоряет сжигание калорий и помогает уменьшить жир на животе. Добавьте интервальные тренировки высокой интенсивности, чтобы усилить метаболизм и ускорить результат и дополните свою тренировку упражнениями для укрепления пресса, чтобы подчеркнуть рельеф среднего отдела.

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Кроме того, регулярные кардиоинтервалы помогут поддерживать рутину сбалансированной и эффективной для достижения желаемой формы. В Eat This, Not That поделились, какие упражнения лучше сжигают калории и растапливают жир на животе.

Трастеры

Трастеры — это эффективное упражнение для развития силы и сжигания жира. Оно сочетает приседания с жимом через голову, активируя квадрицепсы, ягодицы, плечи и трицепсы. Чтобы выполнить упражнение, держите веса, как гантели или гири, или используйте штангу в положении передней стойки, на ширине плеч. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений с перерывом 90 секунд между подходами.

Переносные махи гирей

Сочетайте традиционные махи с гирей с боковыми шагами для более активной работы мышц и большего сжигания калорий. Начните с позы на ширине плеч, держа гирю обеими руками между ногами. После начального маха сделайте боковой шаг одной ногой, а затем вернитесь в исходное положение во время спада гири. Выполняйте 3-4 подхода по 15-20 повторов, чередуя стороны, а также делайте 60-секундные перерывы между подходами.

Тяга гири к подбородку

Это упражнение активирует метаболизм и задействует многие мышечные группы, включая ноги, ягодицы, плечи, спину и пресс. Это помогает развивать силу, координацию и повышает частоту сердцебиения, что создает условия для сжигания жира на животе.

Для выполнения станьте на ширине бедер, держа гирю между ногами в приседе. Резко вытолкните ноги от пола, одновременно распрямляя бедра и колени, подтягивайте гирю к груди, держа локти высоко. Опустите гирю под контролируемым движением, сохраняя правильную технику. Выполняйте 3 подхода по 8-15 повторений с 45-60 секундами отдыха между подходами.

10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Выпады назад со штангой/гантелями на груди

Обратные выпады с весом активно задействуют ноги и корпус. Для лучшей стабильности во время выполнения, используйте передний хват, что усиливает эффективность каждого повторения. Станьте с весом перед собой, сделайте шаг назад, опуская колено к земле, удерживая баланс и контроль. Выполните 3 подхода по 8-15 повторений на каждую ногу, с перерывом 60-90 секунд между подходами.

Боковая планка с кабельными рядами

Добавьте упражнение с канатным тренажером, чтобы активировать мышцы спины и улучшить стабильность корпуса. Во время этого движения ваши косые мышцы получают дополнительную нагрузку, что способствует лучшему рельефу. Для выполнения станьте рядом с тренажером, возьмитесь за ручку, лягте на бок, держа тело прямо, и тяните ручку к телу, сгибая локоть. Сделайте 3 подхода по 8-15 повторов на каждый бок, отдыхая 60 секунд между подходами.

Отбивающие движения с гантелей

Это упражнение эффективно прорабатывает мышцы пресса и спины. Начните со стойки на ширине бедер, держа гантель возле бедра. Двигайте гантель по диагонали от одного бедра к противоположному плечу, вращая туловище и напрягая пресс. Оставляйте руки немного согнутыми, а тело в приседе для дополнительной стабильности. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторов на каждую сторону с 60 секундами отдыха между подходами.

Спринт в наклоне

Используйте тренажер с регулировкой угла подъема или ищите на улице естественный склон, соответствующий вашему уровню подготовки. Выполняйте от 5 до 10 спринтов по 10-30 секунд с 60-секундными перерывами для восстановления. Во время перерыва можно выполнить легкий бег или быструю ходьбу для лучшего восстановления.

10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Удары медболом

Это эффективное упражнение для вашей тренировки, которое задействует мышцы пресса и обеспечивает высокую интенсивность. Вы можете варьировать упражнение, меняя позиции, например, выполняя фронтальные, боковые или удары со смещением. Используйте медбол среднего веса с песчаным наполнителем, чтобы двигаться быстро и избежать отскоков. Выполняйте 3-5 подходов по 10-20 повторений, с отдыхом 60 секунд между подходами.

Спринты на велотренажере Assault

Спринты на аэробном велосипеде — это эффективный способ сжигать калории и избавляться от лишних килограммов благодаря высокой интенсивности и активизации всех мышц тела. Такое упражнение подходит как для завершения тренировок, так и для восстановления в дни активного отдыха. Настройте высоту сиденья и сопротивление, чтобы сделать тренировку сложной, но возможной для выполнения. Выполняйте 10-20 раундов по 30 секунд активной работы, чередуя с 30 секундами отдыха.

10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Интервалы с батл-канатом\

Батл-канаты — это не только тренировка для рук, но и эффективный способ укрепить пресс и стабилизировать нижнюю часть тела. Эти динамичные упражнения задействуют несколько мышечных групп, способствуя развитию рельефа и тонуса всего тела. Для выполнения закрепите канаты на устойчивой опоре, встаньте, расставив ноги шире плеч и держите концы крепко обеими руками. Выполняйте волны канатами по 30 секунд, чередуя интенсивную работу с 30 секундами отдыха, повторяя 10-20 раундов для максимального эффекта.

10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения растапливают жир на животе.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская