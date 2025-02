10 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе. Видео

Для эффективного похудения, следует сосредоточиться на упражнениях, которые задействуют несколько групп мышц одновременно - это ускоряет сжигание калорий и помогает уменьшить жир на животе. Добавьте интервальные тренировки высокой интенсивности, чтобы усилить метаболизм и ускорить результат и дополните свою тренировку упражнениями для укрепления пресса, чтобы подчеркнуть рельеф среднего отдела.

Видео дня

Кроме того, регулярные кардиоинтервалы помогут поддерживать рутину сбалансированной и эффективной для достижения желаемой формы. В Eat This, Not That поделились, какие упражнения лучше сжигают калории и растапливают жир на животе.

Трастеры

Трастеры — это эффективное упражнение для развития силы и сжигания жира. Оно сочетает приседания с жимом через голову, активируя квадрицепсы, ягодицы, плечи и трицепсы. Чтобы выполнить упражнение, держите веса, как гантели или гири, или используйте штангу в положении передней стойки, на ширине плеч. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений с перерывом 90 секунд между подходами.

Переносные махи гирей

Сочетайте традиционные махи с гирей с боковыми шагами для более активной работы мышц и большего сжигания калорий. Начните с позы на ширине плеч, держа гирю обеими руками между ногами. После начального маха сделайте боковой шаг одной ногой, а затем вернитесь в исходное положение во время спада гири. Выполняйте 3-4 подхода по 15-20 повторов, чередуя стороны, а также делайте 60-секундные перерывы между подходами.

Тяга гири к подбородку

Это упражнение активирует метаболизм и задействует многие мышечные группы, включая ноги, ягодицы, плечи, спину и пресс. Это помогает развивать силу, координацию и повышает частоту сердцебиения, что создает условия для сжигания жира на животе.

Для выполнения станьте на ширине бедер, держа гирю между ногами в приседе. Резко вытолкните ноги от пола, одновременно распрямляя бедра и колени, подтягивайте гирю к груди, держа локти высоко. Опустите гирю под контролируемым движением, сохраняя правильную технику. Выполняйте 3 подхода по 8-15 повторений с 45-60 секундами отдыха между подходами.

Выпады назад со штангой/гантелями на груди

Обратные выпады с весом активно задействуют ноги и корпус. Для лучшей стабильности во время выполнения, используйте передний хват, что усиливает эффективность каждого повторения. Станьте с весом перед собой, сделайте шаг назад, опуская колено к земле, удерживая баланс и контроль. Выполните 3 подхода по 8-15 повторений на каждую ногу, с перерывом 60-90 секунд между подходами.

Боковая планка с кабельными рядами

Добавьте упражнение с канатным тренажером, чтобы активировать мышцы спины и улучшить стабильность корпуса. Во время этого движения ваши косые мышцы получают дополнительную нагрузку, что способствует лучшему рельефу. Для выполнения станьте рядом с тренажером, возьмитесь за ручку, лягте на бок, держа тело прямо, и тяните ручку к телу, сгибая локоть. Сделайте 3 подхода по 8-15 повторов на каждый бок, отдыхая 60 секунд между подходами.

Отбивающие движения с гантелей

Это упражнение эффективно прорабатывает мышцы пресса и спины. Начните со стойки на ширине бедер, держа гантель возле бедра. Двигайте гантель по диагонали от одного бедра к противоположному плечу, вращая туловище и напрягая пресс. Оставляйте руки немного согнутыми, а тело в приседе для дополнительной стабильности. Выполняйте 3 подхода по 15-20 повторов на каждую сторону с 60 секундами отдыха между подходами.

Спринт в наклоне

Используйте тренажер с регулировкой угла подъема или ищите на улице естественный склон, соответствующий вашему уровню подготовки. Выполняйте от 5 до 10 спринтов по 10-30 секунд с 60-секундными перерывами для восстановления. Во время перерыва можно выполнить легкий бег или быструю ходьбу для лучшего восстановления.

Удары медболом

Это эффективное упражнение для вашей тренировки, которое задействует мышцы пресса и обеспечивает высокую интенсивность. Вы можете варьировать упражнение, меняя позиции, например, выполняя фронтальные, боковые или удары со смещением. Используйте медбол среднего веса с песчаным наполнителем, чтобы двигаться быстро и избежать отскоков. Выполняйте 3-5 подходов по 10-20 повторений, с отдыхом 60 секунд между подходами.

Спринты на велотренажере Assault

Спринты на аэробном велосипеде — это эффективный способ сжигать калории и избавляться от лишних килограммов благодаря высокой интенсивности и активизации всех мышц тела. Такое упражнение подходит как для завершения тренировок, так и для восстановления в дни активного отдыха. Настройте высоту сиденья и сопротивление, чтобы сделать тренировку сложной, но возможной для выполнения. Выполняйте 10-20 раундов по 30 секунд активной работы, чередуя с 30 секундами отдыха.

Интервалы с батл-канатом\

Батл-канаты — это не только тренировка для рук, но и эффективный способ укрепить пресс и стабилизировать нижнюю часть тела. Эти динамичные упражнения задействуют несколько мышечных групп, способствуя развитию рельефа и тонуса всего тела. Для выполнения закрепите канаты на устойчивой опоре, встаньте, расставив ноги шире плеч и держите концы крепко обеими руками. Выполняйте волны канатами по 30 секунд, чередуя интенсивную работу с 30 секундами отдыха, повторяя 10-20 раундов для максимального эффекта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения растапливают жир на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.