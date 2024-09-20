10-минутная ежедневная тренировка для улучшения физической формы

Современная жизнь, наполненная работой и личными делами, часто не оставляет места даже для 30-минутной тренировки. Но специалисты утверждают, что всего за 10 минут в день можно улучшить свою физическую форму.

Тренер Роуз Макналти поделилась структурой 10-минутной тренировки, что поможет добиться идеальной физической формы. Их опубликовало издание eatthis.com.

Благодаря правильному подходу к тренировкам вы сможете улучшить свою выносливость, силу и общее самочувствие всего за несколько недель. И самое главное – вам не нужны никакие дорогие тренажеры или абонементы в спортзал.

"Эта тренировка длится всего 10 минут, но она обеспечивает комплексную нагрузку на все тело, включая кардиотренировку, которая поможет улучшить вашу физическую форму. Она структурирована как AMRAP (выполнить как можно больше повторений за указанное время). Каждый сегмент состоит из двух упражнений с определенным количеством повторений Выполняя упражнения, вы будете пытаться сделать как можно больше раундов, имея короткие перерывы на отдых.

Структура тренировки

AMRAP 1 (2 минуты)

Прыжки с приседаниями (10 повторений)

Поочередные выпады (16 повторений; по 8 на каждую ногу)

Отдых (30 секунд)

AMRAP 2 (2 минуты)

Поочередные прикосновения к пальцам ног (16 повторений; по 8 на каждую ногу)

Планка с ударами по плечам (20 повторений; по 10 на каждую руку)

Отдых (30 секунд)

AMRAP 3 (2 минуты)

Фигуристы (16 повторений; по 8 на каждую сторону)

Приседания (12 повторений)

Отдых (30 секунд)

AMRAP 4 (2 минуты)

Отжим или модифицированный отжим (10 повторений)

Альпинисты (20 повторений; по 10 на каждую ногу)

Отдых (30 секунд)

Этот комплекс поможет быстро трансформировать свое тело.

Упражнения

Прыжки с приседаниями

Это упражнение отлично развивает мышцы ног и повышает пульс. Встаньте, расставив ноги по ширине плеч. Согните колени и опустите бедра назад, пока они не станут параллельны полу, а затем, опираясь на пятки, прыгайте вверх. Приземлитесь мягко. Повторите 10 раз.

Поочередные выпады

Отличное упражнение для тренировки ног. Сделайте большой шаг вперед правой ногой, перенесите на нее вес и опустите бедра, пока переднее бедро не станет параллельным полу. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните 16 повторений.

Поочередные прикосновения к пальцам ног

Лягте на спину, ноги выпрямлены. Поднимите правую ногу вверх и коснитесь ее левой рукой, одновременно поднимая плечо. Сделайте 20 повторений.

Планка с ударами по плечам

Займите позицию планки, держа тело прямой линии. Поочередно поднимайте руки, касаясь плеча. Сделайте 20 повторений.

Фигуристы

Встаньте на одну ногу, другая нога за вами. Прыгайте в сторону, переключая ноги. Выполните 16 повторений.

Отжим

Займите позицию на четвереньках, а затем опуститесь вниз, сгибая локти. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторений.

Альпинисты

Займите позицию планки. Поочередно поднимайте колени к груди. Выполните 20 повторений.

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