10-минутная тренировка для сжигания жира на животе: советы от эксперта

Существует много причин, почему следует стремиться снизить количество висцерального жира, известного как "жир на животе". Это не только улучшит вашу внешность, но и поможет избавиться от опасных запасов жира, которые могут негативно влиять на работу печени и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и определенных видов рака.

По результатам исследования, проведенного клиникой Майо с участием более 650 тысяч человек, больший объем талии связан с повышенным риском смертности. Итак, как бороться с этой проблемой? Ответ на этот вопрос знает eatthis.com.

Несмотря на все новые подходы, старое правило жир растет на кухне остается актуальным. Для наибольших результатов принципиально соблюдать диету, которая включает в себя много натуральных товаров, также пить довольно воды. Однако самый эффективный метод борьбы с жиром на животе в условиях тренажерного зала или дома – это высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВIIT).

"ВIIT – это отличная методика тренировок, которая мгновенно поднимает пульс и помогает быстро сжигать калории. Кроме значительного сжигания калорий во время тренировки, вы получаете эффект, когда тело продолжает тратить энергию после завершения упражнений, пытаясь вернуться в нормальное состояние", – отмечает специалист по физиологии Том Холланд

По словам Холланда, для того чтобы эффективно избавиться от жира на животе, важно придерживаться регулярного графика тренировок.

"Потеря веса, в частности в области живота, зависит от того, насколько часто и последовательно вы выполняете кардионагрузку. Одной из главных причин, по которой люди не могут придерживаться фитнес-программ, является недостаток времени. Именно поэтому короткие, но интенсивные тренировки ВIIT, что позволяют быстро сжигать многие калории, являются идеальным решением.

Ниже приведен пример тренировки ВIIT, которую рекомендует Холланд. Эта программа основана на протоколе Табата, предусматривающем 20 секунд активных упражнений с 10 секундами отдыха между ними. Упражнения выполняются пять раз подряд.

"Чтобы эта тренировка действительно работала, необходимо выполнять упражнения на высокой скорости и с интенсивностью, сохраняя правильную технику. Большинство из этих упражнений имеют плиометрические элементы, что делает их особенно эффективными", – добавляет Холланд.

Разминка

"Перед тренировкой следует разогреться в течение 2-3 минут, например, пробежкой на месте или прыжками", – добавляет он.

Поп-приседания

"Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Прыгайте в присед, разводя ноги в бока, а затем снова возвращайтесь в исходное положение", – объясняет Холланд.

Берпи

"Стоя, ноги на ширине плеч, быстро опуститесь в положение для отжиманий, выполните один отжим, затем прыгните назад в исходное положение и подпрыгните вверх, вытягивая руки над головой", – советует Холланд.

Прыжковые выпады

"Начальное положение – выпад, правая нога впереди, левая сзади. Прыгайте, изменяя положение ног в воздухе так, чтобы левая нога оказалась впереди, а правая – сзади. Повторяйте быстро", – говорит он.

Альпинисты

"Примите положение для отжиманий, затем поочередно подтягивайте колени к груди, имитируя бег на месте в таком положении", – заключает Холланд.

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