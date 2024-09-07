Активности, которые реально способствуют похудению: чем советуют заниматься эксперты

Не все упражнения, направленные на сжигание жира, должны быть утомительными и неприятными. Здесь вы найдете несколько доказательств этого.

И хотя интенсивные упражнения, такие как бег, приседания со штангой и высокоинтенсивные интервальные тренировки, действительно эффективны для похудения, совсем не обязательно терзать себя для того, чтобы потерять несколько лишних килограммов. На самом деле есть немало упражнений, замаскированных под развлечения, но прекрасно помогают в снижении веса. Издание eatthis.com собрало список активностей, которые помогут вам похудеть.

Прыжки на батуте

Доктор Фатима Коди Стэнфорд поддерживает прыжки на батуте как эффективный метод для похудения, особенно для людей, страдающих ожирением.

"Этот вид физических упражнений имеет низкий уровень нагрузки на суставы. Фитнес-батут может быть полезен для тех, кто имеет избыточный вес или проблемы с суставами, связанные с лишним весом. К тому же это действительно весело!", - объясняет она. .

Как отмечает NASA, прыжки на батуте более эффективны для наращивания мышечной массы, чем бег, способствующий похудению. Дополнительные исследования подтверждают, что такие упражнения полезны для равновесия, уменьшения боли в спине, контроля уровня сахара в крови и потери веса.

Скалолазание

Скалолазание может помочь вам избавиться от лишних килограммов. Несмотря на свою сложность, скалолазание является разновидностью силовой тренировки: вы постоянно задействуете ключевые группы мышц, что похоже на поднятие веса. Чем больше мышц работает, тем больше калорий вы сжигаете, а при покорении скал вы сжигаете огромное количество калорий. В процессе работают корпус, руки, ягодицы и спина.

Обратите внимание: многие из тех, кто занимается скалолазанием, имеют стройное телосложение. Это отчасти наследственность, а отчасти результат того, что они проводят время, покоряя скалы, получая удовольствие.

Йога

Если вы думаете, что йога – это только растяжка, вы ошибаетесь. Кроме очевидных преимуществ – таких как сжигание калорий и укрепление мышц, йога гармонизирует тело и ум, что помогает вам достичь похудания.

"Йога развивает осознанность вашего физического и психического состояния, сочетая дыхание с движением. Эта осознанность помогает принимать здоровые решения в питании и поддерживать баланс в повседневной жизни, что является ключевым фактором для потери веса", – объясняет инструктор йоги Александр Балди.

Гольф

Независимо от того, что вы думаете о стиле игры или ее правилах, гольф – это эффективный способ похудеть, особенно если вы самостоятельно носите клюшки и проходите все 18 лунок. Согласно исследованиям Гарвардского университета, игрок весом 70 кг, прошедший полный гольфовый маршрут, может сжечь более 1640 калорий за четыре часа.

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