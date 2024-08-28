Маленькие уловки: 4 эффективных способа двигаться больше в течение дня

Физические упражнения и активность часто оказываются в конце нашего списка. Однако регулярные движения чрезвычайно важны для нашего благополучия.

Микрошаги – это небольшие действия, которые легко внедрить в свой распорядок, не производя кардинальных изменений в жизни. Издание eatthis.com поделилось простыми советами, которые помогут вам научиться двигаться больше каждый день.

Переосмыслите понятие физических упражнений

Мы привыкли ассоциировать физические упражнения со спортзалом, бегом или тяжелыми тренировками. Хотя эти занятия очень полезны, далеко не все имеют возможность их выполнять. Ограниченное видение физической активности лишь упрощает избегание этих действий.

Однако существует много способов добавить движение в ежедневный распорядок, даже не посещая тренажерный зал. Уильям Краус, профессор Университета Дьюка, отметил, что "маленькие действия, которые мы выполняем каждый день, действительно могут влиять на наше здоровье и продолжительность жизни". Например, выйдите на одну остановку раньше или паркуйтесь дальше места назначения. Исследования показывают, что даже столь небольшие действия имеют значение.

Переосмыслите ваши отношения со временем

Как часто мы отказываемся от активности из-за отсутствия времени? Это распространенная проблема. Однако современные исследования подтверждают, что даже короткие интервалы физической активности приносят пользу. Например, Американская кардиологическая ассоциация пересмотрела свои рекомендации, отметив, что важен общий объем движения, а не продолжительность каждого упражнения. Можно сделать пятиминутный перерыв для нескольких физических упражнений – например, прыжков или планки.

Ходите больше

Ходьба – один из самых простых и полезных способов оставаться активными. Она не нуждается в специальном оборудовании или большом количестве времени. Исследования доказали, что люди, которые больше ходят, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, пониженную тревожность и депрессию. Прогулка среди природы также уменьшает негативные мысли и улучшает настроение.

Микрошаги для вашего дня

Делайте короткие перерывы на растяжку в течение дня. Сочетайте привычки: чистя зубы, делайте несколько приседаний. Превращайте сидячие встречи в прогулки, что не только повышает творчество, но и помогает двигаться больше.

Эти простые шаги способны улучшить ваше здоровье без кардинальных перемен в вашей жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что такое интенсивная ходьба.

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