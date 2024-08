Признак того, что вам нужна более интенсивная ходьба: новые научные данные

В современном мире постоянно появляются новые увлекательные факты о пользе ходьбы. Например, согласно новому исследованию в журнале Clinical Rehabilitation, быстрая ходьба во время разговора может помочь людям, перенесшим инсульт, быстрее восстановить свои когнитивные функции.

Другое исследование, опубликованное в Journal of Happiness Studies, показало, что ходьба с эмпатией к незнакомцам, например с мыслью "я желаю этому человеку счастья", снижает уровень стресса и делает людей более счастливыми. В Journal of Transport and Health другое исследование выявило, что целенаправленная скорая ходьба не только улучшает состояние здоровья, но и заставляет людей чувствовать себя лучше, пишет eatthis.com.

Новое исследование, представленное в JAMA, указывает на очередное преимущество ходьбы. Однако для достижения результатов важно ходить быстрее.

Почему быстрая ходьба полезна при заболевании периферических артерий (ЗПА)?

Заболевание периферических артерий является распространенным явлением среди старшего поколения и приводит к сужению артерий, что снижает кровоснабжение конечностей. Согласно Mayo Clinic, когда у вас развивается ЗПА, ваши ноги или руки не получают достаточно крови, что вызывает такие симптомы как боль во время ходьбы.

Другие возможные симптомы включают онемение, холод в конечностях, боль, а также эректильную дисфункцию у мужчин. В рамках годового исследования ученые стремились определить, как ходьба может помочь снизить дискомфорт, связанный с ЗПА.

Для этого исследователи пригласили 305 человек из ЗПА пройти тест на ходьбу, в течение которого они должны были преодолеть максимально возможное расстояние через 6 минут. После этого участников разделили на две группы: одна группа должна была ходить в медленном темпе, другая – в быстром, вызывая легкую или умеренную боль. В течение года участники обеих групп ходили по 50 минут в день 5 дней в неделю. В конце эксперимента все снова прошли тест на ходьбу, чтобы оценить прогресс.

Результаты показали, что ходившие быстро смогли пройти почти на 30 метров больше, чем до начала исследования. Зато медленно двигавшиеся участники смогли пройти на 6 метров. Ученые пришли к выводу, что низкоинтенсивная ходьба не эффективна для пациентов с ЗПА.

Также было высказано предположение, что скорая ходьба может стимулировать развитие новых кровеносных сосудов, помогающих улучшить кровоснабжение мышц. Это подтверждает значимость активной ходьбы для здоровья.

Если вы пожилой человек из ЗПА, эти результаты четко демонстрируют: быстрая ходьба, хоть и вызывает дискомфорт, является мудрым решением для восстановления здоровья. Кроме того, предварительные исследования уже подтвердили пользу быстрой ходьбы. Например, в 2015 году исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что 20-минутная скорая прогулка ежедневно снижает риск смерти более чем на 30%. Кроме того, скорая ходьба сжигает больше калорий, повышает уровень энергии, улучшает работу мозга и помогает лучше спать.

