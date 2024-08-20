5 повседневных привычек, которые помогут подтянуть грудь после 50 лет

С возрастом держать себя в форме становится труднее. Достигнув 50 лет, вы можете заметить, что для поддержания нормального веса вам нужно больше времени и усилий по сравнению с младшим. Многие мужчины страдают увеличением жировых отложений на животе и груди, что раньше не было проблемой.

Однако, несмотря на непрерывное влияние времени, вы можете вернуть себе стройность и здоровье даже после 50 лет. Тренер и основатель Power Life, Тони Хортон, CPT, поделился с eatthis.com своими советами по привычкам, которые помогут вернуть форму.

Советы тренера для достижения результата

Не существует универсального рецепта для здоровья и поддержания формы, однако Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендуют накапливать еженедельно по крайней мере 150 минут умеренной аэробной активности или 75 минут интенсивной аэробной активности. Кроме того, следует добавить два дня в неделю для силовых тренировок. Если вам кажется, что это слишком, попытайтесь разделить эти тренировки на меньшие сессии. К примеру, тренируйтесь полчаса пять раз в неделю и выделите два часа на силовые упражнения.

Ниже приведены ежедневные привычки Хортона, которые помогут вам вернуть свою форму.

Тренируйте грудные мышцы

Важно делать упражнения, направленные на укрепление грудных мышц. Хортон рекомендует жим гантелей в наклоне, жим штанги узким хватом и разведение рук с гантелями на груди.

Используйте упражнения с личным весом

Упражнения с личным весом также помогут улучшить форму тела. Хортон советует включить в тренировку различные виды отжиманий: обычные, наклонные и плиометрические. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Physical Therapy Science в 2016 году, отжима с разным положением рук оказывают значительное влияние на развитие мышц.

Обеспечьте организм витамином B12

Достаточное потребление витаминов, особенно B12, важно для вашего здоровья.

"После 50 лет у многих снижается уровень B12, что может привести к усталости и снижению выносливости", – объясняет Хортон.

Он советует потреблять продукты, богатые этим витамином, например рыба, яйца и мясо. Однако добавки B12 помогут поддерживать нормальный уровень энергии.

Увеличивайте потребление белка

Белок является ключевым элементом в построении мышц и здоровом старении.

"Повышение потребления белка поможет увеличить мышечную массу и контролировать вес", – отмечает Хортон. Для вычисления требуемого количества белка можно умножить свой вес на 0,36.

Добавьте кардиотренировку в свой распорядок

Силовые тренировки и правильное питание важны для улучшения формы, но не забывайте о кардиотренировании. Высокоинтенсивные интервальные тренировки, как бег, ходьба или велосипед, помогут вам эффективно сжигать калории и уменьшать жировые отложения.

Следуйте этим советам от Хортона, и ваше тело обязательно отблагодарит вас красивым видом и здоровьем!

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