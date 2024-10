10-минутная тренировка для всего тела, улучшающая форму

Чтобы похудеть, подкачать мышцы и повысить силу, не обязательно тратить часы в тренажерном зале. Сосредоточьтесь на эффективных 10-минутных тренировках с использованием гантелей, которые активируют все основные мышцы.

Видео дня

Это поможет сжечь жир, повысить частоту сердечных сокращений и ускорить обмен веществ. Ознакомьтесь с короткой тренировкой от Eat This, Not That, установите таймер на 10 минут и выполняйте упражнения без перерыва для максимального эффекта.

Поднятие гантель

Для выполнения упражнения с гантелями, держите их возле плеч, приседайте до упора, а поднимаясь, опускайте вес над головой. Верните вес обратно на плечи и выполните еще 10 повторений. Если хотите попробовать альтернативу, выполните берпи с гантелями. Для этого, начните с позиции для отжимания, затем подпрыгните, вытянув ноги вперед и сделайте 10 повторений.

Тяга гантели

Встаньте в шахматной стойке, держа гантель в одной руке. Напрягите корпус и отведите локоть назад к бедру, сжав ягодицы. Выполните 10 повторений. Кроме того, попробуйте упражнение в планке. Для этого из позиции отжимания тяните локоть к бедру, чередуя руки. Сделайте 10 повторений.

Сплит-приседания с гантелями

Примите раздвоенную стойку, держа одну ногу вперед, а другую назад. Опускайтесь, пока заднее колено не коснется земли, а затем поднимитесь передней ногой. Сделайте 10 повторений для каждой ноги. Для альтернативы попробуйте разделенные приседания без веса, выполнив то же движение с 10 повторений для каждой ноги.

Румынская становая тяга с гантелями

Держите грудь поднятой, опуская вес вперед и отводя бедра назад, чтобы почувствовать растяжение подколенного сухожилия. Затем потяните бедра вперед, сжимая ягодицы. Выполните 10 повторений. Также, вы можете выполнить тягу бедрами, опершись верхней частью спины на скамье, согнув колени. Опустите бедра, а затем вытяните их, сводя ягодицы вверх. Сделайте 10 повторений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая короткая тренировка избавляет от абдоминального жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.