10-минутная тренировка, избавляющаяся от абдоминального жира. Видео

Абдоминальный жир - это сложный тип жировых отложений на животе, который не только портит общий внешний вид, но и влияет на здоровье внутренних органов. Чтобы быстро избавиться от этого недостатка, вы можете попробовать ежедневную HIIT-тренировку, которая длится всего 10 минут.

Чтобы улучшить результаты от физической активности, следует создать небольшой дефицит калорий и отслеживать пульс и выполнять упражнения натощак. В Eat This, Not That поделились, как и какая именно тренировка поможет вам избавить от избыточного жира.

Упражнение №1. Высокий подъем колен

Встаньте, расставив ноги на расстоянии бедер. Согните руки, выровняйте спину и подтяните колено к груди, чередуя ноги с движением противоположной руки. Увеличивайте темп движений или меняйте его в интервалах с разным уровнем сложности. Выполните 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Упражнение №2. Планка

В этом упражнении удерживайте позицию планки в течение 30 секунд, выполняя 3 подхода. Следите за техникой выполнения упражнения: локти должны быть перпендикулярно плечам, а предплечья параллельно полу. Сосредоточьтесь на дыхании и ощущении напряжения в мышцах, стараясь держать торс прямым.

Упражнение №3. Альпинисты

Начните упражнение, став на руки и колени. Протяните одно колено вперед, по диагонали к груди и противоположной руке. Подержите руки на месте, чередуйте ноги, выполняя 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Упражнение №4. Подтягивание колен сидя

Сядьте с вытянутыми ногами перед собой и руками, упертыми в землю. Активируйте корпус, немного откинувшись назад и держа спину прямой, а плечи отведенными. Подтяните колени к груди, задержитесь на несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 15 повторений в 3 сетах.

