5 упражнений, борющихся с висцеральным жиром
Если у вас есть избыточный жир, не стоит сильно расстраиваться и изнурять себя в зале. Важно знать, что существуют 2 типа жира: висцеральный, который обертывает органы и тот, что находится под кожей.
Висцеральный жир несет больший риск для здоровья, а потому уменьшать необходимо именно его, выполняя кардио и силовые тренировки. Какие упражнения помогут быстрее избавиться от этого жира, рассказали в Eat This, Not That.
Ренегатная тяга
Примите положение для отжиманий с гантелями в руках. Держа корпус напряженным, поднимите одну руку с гантелью к бедру, затем верните гантель на землю и повторите с другой рукой. Сделайте 3 подхода по 6-8 повторений для каждой руки.
Отжим гантелей с поднятыми ногами
Поставьте гантели перед собой и держите ноги на устойчивой поверхности. Удерживая корпус напряженным, а грудь поднятой, опустите тело до уровня, когда грудь поднимется на 3-5 сантиметров от земли. Поднимитесь, напрягая мышцы рук и трицепсов. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.
Приседания с поднятой передней стопой
Для приседаний с поднятой передней стопой, поставьте рабочую ногу на возвышение. Держите грудь высоко и медленно опускайтесь до момента касания колена сзади к земле. Растяните бедра задней ноги, затем поднимитесь, нажимая через переднюю пятку. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Качели с гирями
Расположите гири на расстоянии 5 сантиметров от себя. Тянитесь за ручкой обеими руками, напрягите стержень и потяните гирю к себе. Затем размахивайте ею до уровня пола, сжимая ягодицы вверху. Повторите 3 подхода по 15-20 раз.
Велосипедные интервалы
Ранее OBOZ.UA рассказал, как избавиться от висцерального жира.
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