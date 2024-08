Лучшие упражнения от жира: тренировка, которая избавит от висцерального жира

Избавление от жира на животе важно не только для внешнего вида, но и для уменьшения рисков для здоровья. Поскольку висцеральный жир связан с повышенным риском развития сердечных заболеваний и рака, а также с более быстрым снижением когнитивных способностей, что также должно мотивировать бороться с ним.

Однако выполнение основных упражнений поможет улучшить общую форму, снизить жир на животе и привлечь несколько групп мышц. В Eat This, Not That! поделились упражнениями, которые следует выполнять для борьбы с жиром.

Планка

Планки эффективны для тренировки и тонизации мышц коры и живота. Лягте на живот, поднимитесь на предплечьях и пальцах ног, держа тело прямым. Удерживайте позицию не менее 30 секунд.

Альпинисты

Это эффективный способ быстро укрепить мышцы живота и кори. Они тренируют все тело и могут быть выполнены почти где угодно с минимальным оборудованием. Начните в планке, подтягивая поочередно колени к груди, держа другую ногу прямой. Контролируйте равномерное распределение веса.

Велосипедные скручивания

Лягте на спину с приподнятыми коленями под углом 90 градусов и ступнями на полу. Поднимите верхнюю часть тела и вращайте туловище, чтобы правый локоть приближался к левому колену, а правая нога выпрямлялась. Повернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны, следя, чтобы поясница оставалась на полу, а плечи были расслаблены.

Скручивание

Сядьте на пол с изогнутыми коленями и спиной под углом 45 градусов к полу. Поднимите руки к груди и поворачивайтесь вправо. Повернитесь в центр, а затем влево, используя мышцы пресса. Выдыхайте во время поворота и вдыхайте, возвращаясь в центр. Скрестите ноги для дополнительной стабильности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об упражнениях, которые снизят жир на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.