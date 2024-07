4 простых упражнения, которые эффективно уменьшают объемы на животе. Видео

Каждый из нас любит съесть что-нибудь вкусненькое, чтобы на время получить удовольствие и почувствовать счастье. Однако впоследствии некоторые могут травить себя за такое проявление слабости и нарушения рациона питания, что может привести к появлению лишней складки на животе.

Если вы хотите контролировать свои параметры и позволять себе немного больше, вам следует добавить в расписание некоторые простые упражнения, эффективно сжигающие калории. Какие именно и как их выполнить, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания + Жим

Для приседаний с жимом держите гантели у плеч, расставьте ноги на ширине плеч и сядьте назад, опускаясь в приседания с прямой спиной. Выталкивайтесь через пятки, поднимаясь и поднимая гантели над головой. Следите, чтобы колени оставались отдельно друг от друга во время подъема.

Круговые вращения с гантелями

Попытайтесь выполнить упражнение с гантелями, стоя на полу с ногами на ширине плеч. Держите одну гантель обеими руками перед грудью. Выполняйте движения, словно вы помешиваете кастрюлю, используя при этом гантель.

Боковые приседания с гантелями

Боковые приседания предусматривают широкую стойку и слегка разведенные пальцы ног. Это упражнение выполняется путем приседания из стороны в сторону. Сядьте на одно бедро, выталкивая колено наружу и повторите с другой стороны.

Наклоненный ряд

Возьмите гантели в каждую руку, немного согните ноги и наклонитесь вперед, чтобы грудь была почти параллельна полу. С ровной спиной сожмите лопатки и поднимайте гантели.

