10 советов для начинающих, которые стремятся уменьшить объемы на животе

Избыток жира на животе может повысить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа или сердечные заболевания. Если ваша нижняя часть живота превышает 88 сантиметров у женщин или 102 сантиметра у мужчин, это может быть тревожным сигналом.

По мнению экспертов, следует придерживаться некоторых принципов, которые могут помочь эффективно избавиться от жира на животе, особенно для начинающих. С чего следует начать во время этого процесса, рассказали в Eat This, Not That.

Делайте много кардиотренировок

Кардиотренировки ускоряют обмен веществ и помогают сжигать больше калорий не только во время упражнений, но и после них. Регулярные кардио тренировки поддерживают здоровый вес и уменьшают количество жира в организме. Существует множество вариантов кардио таких, как бег, езда на велосипеде, HIIT, танцы, ходьба и катание на роликах, а потому каждый может найти что-то по душе.

Придерживайтесь противовоспалительной диеты

Перед любыми изменениями в диете важно проконсультироваться с врачом, поскольку много информации о диетах обычно могут не соответствовать действительности. Рекомендуется начать с диеты, включающей цельные продукты с противовоспалительным эффектом. Кроме того, минимизируйте употребление обработанных продуктов, чтобы улучшить здоровье кишечного микробиома и стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Пейте много воды

Пейте воду, поскольку она важна для удовлетворения ежедневных потребностей и поддержания уровня гидратации тела. Вода также помогает дольше чувствовать сытость, уменьшает голод и способствует более эффективному выведению шлаков из организма.

Соблюдайте распорядок дня

Начинать тренировки или корректировать рацион легко, но важно быть последовательным. Следует начинать с меньших и вполне достижимых целей, таких как несколько получасовых тренировок в неделю и выполнять регулярные прогулки, чтобы постепенно формировать новые привычки, достигая долгосрочных результатов.

Выполняйте силовые тренировки

Силовые тренировки наращивают мышечную массу, что повышает метаболизм и способствует сжиганию калорий даже когда вы не занимаетесь спортом. Они также помогают уменьшить жировые отложения благодаря эффекту дожигания, поэтому рекомендуется тренироваться трижды в неделю с соответствующим уровнем веса.

Высыпайтесь

Качественный сон важен для уменьшения жира на животе, поскольку дефицит сна нарушает гормональный баланс, что приводит к перееданию и накоплению жира. Рекомендуется спать не менее семи часов каждую ночь и соблюдать режим сна, чтобы улучшить его качество.

Синхронизируйте тренировки со своим циклом

Синхронизация тренировок с менструальным циклом может улучшить метаболизм и гормональный баланс. Рекомендуется проводить интенсивные кардиотренировки в первой половине цикла и силовые тренировки во второй.

Введите упражнения в распорядок дня

Внедряйте простые физические активности в повседневную жизнь. Это может быть подъем по лестнице вместо лифта или пешие прогулки до работы. Хотя эти изменения могут казаться незначительными, однако их совокупный эффект поможет уменьшить жировые отложения и контролировать вес.

Ешьте растворимую клетчатку

Питательная диета играет ключевую роль в уменьшении жира на животе. Включение продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки, таких как нут, морковь, батат и ягоды, может помочь контролировать аппетит и значительно снизить риск накопления жира на животе.

Управляйте своим стрессом

Уметь управлять стрессом важно для уменьшения висцерального жира на животе, поскольку высокий уровень кортизола влияет на общее состояние кишечника. Включение медитации в свой распорядок дня поможет снизить стресс и улучшить ваше настроение.

