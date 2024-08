10 напитков, которые помогут начать утро с похудения

Чтобы начать день правильно, следует выпить здоровый напиток, ускоряющий похудение и улучшающий самочувствие. Кроме того, такие утренние напитки можно легко внедрять в рацион, не тратя много времени на их приготовление.

Хотите узнать, что кроме сложных диет может повлиять на вес и какие напитки следует употреблять, чтобы ускорить сжигание жира? Лучшими и эффективными вариантами поделились в Eat This, Not That.

Зеленый чай

Благодаря катехинам в составе зеленого чая, этот напиток может ускорить метаболизм и помочь в похудении, способствуя сжиганию жира. Также, вы можете рассмотреть вероятность употребления экстракта зеленого чая, содержащего антиоксиданты концентрированного катехина.

Лате с чаем матча со льдом

Зеленый чай матча не только способствует сжиганию жира, но и может помочь сохранить длительное чувство сытости. Этот низкокалорийный напиток содержит антиоксиданты и может повысить эффективность сжигания жира во время физических упражнений. Добавляя его в утренний рацион, вы получаете полезный и вкусный способ поддержать фигуру.

Теплая вода с лимоном

Теплая вода с лимоном - это отличный напиток для детоксикации. Лимон содержит антиоксиданты и пектиновые волокна, которые способствуют очищению организма и увлажнению без добавления калорий, способствуя похудению.

Золотое молоко

Вместо калорийных сладких напитков попробуйте золотой напиток из куркумы, корицы и имбиря. Такое молоко за 5 минут поможет уменьшить воспаление и тягу к сладкому. Это также поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови, настраивая на здоровый день.

Имбирный чай

Имбирный чай - отличный утренний напиток для похудения. Он не содержит калорий, может облегчить расстройство желудка и способствовать уменьшению массы тела и соотношения талии к бедрам.

Вода с огурцом и мятой

Стакан воды с огурцом и мятой не только освежает, но и способствует похудению и увлажнению. Этот напиток помогает поддерживать водный баланс и прекрасно улучшать пищеварение.

Пажитниковая вода

Вода из пажитника может помочь в контроле аппетита благодаря содержанию клетчатки. Чтобы приготовить такую воду, замочите 1-2 столовые ложки семян пажитника в воде на ночь. Пейте ее утром натощак. Однако, если вы беременны или планируете беременность, лучше избегать этого напитка, поскольку требуются дополнительные исследования о его безопасности в таких случаях.

Кофе

Пейте черный кофе с минимальным количеством молока, чтобы избежать лишних калорий и поддержать похудение. Кофеин в кофе может уменьшить потребление калорий и ускорить метаболизм. Также, этот напиток стимулирует работу кишечника, что может помочь в контроле веса.

Настой из имбиря и малины

Настой из малины, имбиря и лайма способствует быстрому увлажнению и контролю аппетита. Кроме того, он поможет избежать переедания и уменьшить отеки, снижая уровень натрия и повышая баланс жидкости. Также, антиоксиданты в составе помогают уменьшить воспаление и поддерживают метаболизм.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой напиток ускоряет похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.