Идеальный напиток, борющийся с жиром: что пить, чтобы начать худеть

Человеческое тело преимущественно состоит из воды, а потому питье важно для поддержания гидратации. Кроме того, вода способствует контролю аппетита при похудении, помогая заполнять желудок и предотвратить переедание.

Однако, если вы ищете что-то более интересное и эффективное, попробуйте зеленый чай. В Eat This Not That отмечают, что он может помочь в потере жира и добавит разнообразия в рацион.

Эффективность зеленого чая для похудения

Зеленый чай, богатый полифенолами и антиоксидантом EGCG, может ускорять метаболизм. Хотя эффект от чая не универсален, некоторые исследования показывают, что регулярное потребление зеленого чая может уменьшить вес, индекс массы тела и окружность талии. Кроме того, понижение кровяного давления также связывают с эффективным действием чая.

Зеленый чай не только ускоряет метаболизм, но и обеспечивает энергию благодаря натуральным компонентам и кофеину в своем составе. Таким образом, употребление чая перед тренировкой может прибавить энергии для более интенсивных занятий и способствовать сжиганию калорий.

Исследования, опубликованные в Nutrition Journal, показывают, что зеленый чай помогает снизить уровень "плохого" холестерина и может способствовать более длительной жизни.

На что можно заменить зеленый чай

Если кофеин вам не нравится, попробуйте стакан нежирного молока. На 240 мл молока (зависит от жирности) вы получите примерно 120 калорий и 8 граммов белка, что поможет уменьшить чувство голода благодаря более медленному перевариванию.

Этот напиток может помочь вам дольше оставаться сытым и предоставит организму нужные компоненты. Учтите, что выбор напитка зависит от ваших потребностей, в частности, вода необходима для воплощения жажды, зеленый чай для энергии, а молоко — для сытости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие напитки помогают худеть, если выпить перед сном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.