Блог | Синдром уколозависимости: когда косметология превращается в "болезнь"
Где проходит граница между уходом за собой и потерей ощущения реальности
Современная косметология - это прежде всего о здоровье кожи, качестве жизни и что немаловажно - уверенность в себе. Но есть и "обратная сторона медали": всё чаще на приёме появляются пациенты, у которых за плечами десятки процедур, потеря естественной мимики и зависимость от инъекций.
"Синдром уколозависимости" - неофициальный термин, но при этом крайне точный для описания того, что происходит с частью пациентов (и даже некоторыми специалистами!) в эстетической медицине.
Что такое уколозависимость?
Это состояние, при котором пациент теряет критическое восприятие своей внешности и требует всё новых и новых процедур, даже когда объективных показаний уже нет.
Они могут приходить каждые 2 недели "поправить губу", "освежить скулы", "доколоть ботокс", хотя с эстетической точки зрения вмешиваться уже совершенно некуда.
Типичные признаки уколозависимого пациента:
Навязчивое стремление "улучшить" лицо, даже если всё в порядке.
Чрезмерная фиксация на селфи и фильтрах, где человек уже не видит свою реальность.
Походы "по кругу" от одного косметолога к другому, в поисках того, кто "всё сделает, как я хочу".
Разочарование и тревожность при отказе в процедуре или недостаточно заметном результате.
Невозможность остановиться, даже при видимых эстетических нарушениях.
В зоне риска:
- пациенты с перфекционизмом;
- люди с тревожными расстройствами;
- женщины после резких перемен в жизни (развод, потеря веса, возрастные кризисы);
- молодёжь, ориентированная на "фильтрованные стандарты" TikTok и Instagram.
Иногда в зоне риска и сами специалисты. Косметологи, которые "колят себе по чуть-чуть каждый месяц", часто теряют ориентиры и начинают переносить это на своих пациентов.
Почему это опасно?
Физиологически: регулярные инъекции без необходимости - это травмы, отёки, фиброз, нарушение микроциркуляции, растяжение тканей.
Эстетически: лицо теряет естественность, мимику, пропорции - переколотые лица сразу бросаются в глаза.
Психологически: возникает деформация самоощущения. Человек начинает верить, что без процедур он "никакой", "не достойный", "старый".
Роль врача в этом процессе
Врач в данном случае не просто исполнитель, он обязан быть фильтром, который умеет сказать "стоп", когда пациент уже не видит границ.
Иногда отказ - лучшая услуга, которую можно оказать пациенту.
Грамотный специалист объяснит, почему сейчас не нужно докалывать, когда лучше подождать; предложит альтернативу: психотерапию, работу с телесным восприятием, смену ракурса.
Как вернуться в реальность?
- Посмотрите свои фото до инъекций и после без фильтров.
- Спросите мнение незаинтересованного человека.
- Смените фокус: займитесь телом, волосами, здоровьем, спортом.
- Примите идею, что естественное лицо не старость, а личность.
Главное – доверяйте квалифицированному специалисту, а не домашним "косметологам" без образования, понимания анатомии человека и элементарного вкуса.
Подытожим
Косметология должна делать человека гармоничнее, а не зависимее.
Инъекции не марафон на выносливость. Это инструмент, которым нужно пользоваться дозированно, осознанно и с пониманием последствий.
Врач должен беречь лицо и психику пациента. Иногда лучшее решение - это ничего не делать.
Будьте здоровы, красивы и счастливы!