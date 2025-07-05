Где проходит граница между уходом за собой и потерей ощущения реальности

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Современная косметология - это прежде всего о здоровье кожи, качестве жизни и что немаловажно - уверенность в себе. Но есть и "обратная сторона медали": всё чаще на приёме появляются пациенты, у которых за плечами десятки процедур, потеря естественной мимики и зависимость от инъекций.

"Синдром уколозависимости" - неофициальный термин, но при этом крайне точный для описания того, что происходит с частью пациентов (и даже некоторыми специалистами!) в эстетической медицине.

Что такое уколозависимость?

Это состояние, при котором пациент теряет критическое восприятие своей внешности и требует всё новых и новых процедур, даже когда объективных показаний уже нет.

Они могут приходить каждые 2 недели "поправить губу", "освежить скулы", "доколоть ботокс", хотя с эстетической точки зрения вмешиваться уже совершенно некуда.

Типичные признаки уколозависимого пациента:

Навязчивое стремление "улучшить" лицо, даже если всё в порядке.

Чрезмерная фиксация на селфи и фильтрах, где человек уже не видит свою реальность.

Походы "по кругу" от одного косметолога к другому, в поисках того, кто "всё сделает, как я хочу".

Разочарование и тревожность при отказе в процедуре или недостаточно заметном результате.

Невозможность остановиться, даже при видимых эстетических нарушениях.

В зоне риска:

- пациенты с перфекционизмом;

- люди с тревожными расстройствами;

- женщины после резких перемен в жизни (развод, потеря веса, возрастные кризисы);

­- молодёжь, ориентированная на "фильтрованные стандарты" TikTok и Instagram.

Иногда в зоне риска и сами специалисты. Косметологи, которые "колят себе по чуть-чуть каждый месяц", часто теряют ориентиры и начинают переносить это на своих пациентов.

Почему это опасно?

Физиологически: регулярные инъекции без необходимости - это травмы, отёки, фиброз, нарушение микроциркуляции, растяжение тканей.

Эстетически: лицо теряет естественность, мимику, пропорции - переколотые лица сразу бросаются в глаза.

Психологически: возникает деформация самоощущения. Человек начинает верить, что без процедур он "никакой", "не достойный", "старый".

Роль врача в этом процессе

Врач в данном случае не просто исполнитель, он обязан быть фильтром, который умеет сказать "стоп", когда пациент уже не видит границ.

Иногда отказ - лучшая услуга, которую можно оказать пациенту.

Грамотный специалист объяснит, почему сейчас не нужно докалывать, когда лучше подождать; предложит альтернативу: психотерапию, работу с телесным восприятием, смену ракурса.

Как вернуться в реальность?

Посмотрите свои фото до инъекций и после без фильтров.

Спросите мнение незаинтересованного человека.

Смените фокус: займитесь телом, волосами, здоровьем, спортом.

Примите идею, что естественное лицо не старость, а личность.

Главное – доверяйте квалифицированному специалисту, а не домашним "косметологам" без образования, понимания анатомии человека и элементарного вкуса.

Подытожим

Косметология должна делать человека гармоничнее, а не зависимее.

Инъекции не марафон на выносливость. Это инструмент, которым нужно пользоваться дозированно, осознанно и с пониманием последствий.

Врач должен беречь лицо и психику пациента. Иногда лучшее решение - это ничего не делать.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!