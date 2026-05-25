Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, температуру тела, уровень энергии, работу сердца и нервной системы. Для нормального функционирования ей нужны определенные питательные вещества — прежде всего йод, селен и цинк. Эти минералы необходимы для синтеза тиреоидных гормонов и контроля воспалительных процессов.

Видео дня

Дефицит или избыток отдельных нутриентов может негативно влиять на выработку гормонов и течение заболеваний щитовидной железы.

Рассмотрим продукты, которые поддерживают здоровье щитовидной железы.

БОГАТЫЕ ЙОДОМ

Йод является ключевым элементом для синтеза гормонов. Недостаточное его потребление может приводить к нарушению функции щитовидной железы. Его основными источниками являются:

Морская рыба

Содержание: 146 микрограммов на 85 граммов трески (97% от дневной нормы). Йод естественно присутствует в морской воде и почве, поэтому рыба является одним из лучших пищевых источников этого минерала.

Морские водоросли

Содержание: 116 микрограммов на 2 столовые ложки сушеного нори (77% от дневной нормы) Морские водоросли богаты йодом, однако не стоит есть их ежедневно. Избыток йода может спровоцировать или усугубить гипотиреоз (пониженную функцию щитовидной железы). Рекомендуют один салат из свежих водорослей и порцию суши в неделю. Избегайте чаев и добавок из водорослей.

Молоко и молочные продукты

Содержание: 50 микрограммов на 1 стакан обезжиренного молока (56% от дневной нормы) Лучше всего пить молоко, обогащенное витамином D, поскольку у людей с гипотиреозом чаще встречается дефицит этого витамина.

Йогурт

Содержание: 50 микрограммов на ¾ стакана обычного обезжиренного греческого йогурта (50% от дневной нормы).

Количество йода в молочных продуктах варьируется. Это частично связано с тем, что в животноводстве могут использоваться йодсодержащие добавки и дезинфицирующие средства.

Яйца

Содержание: 31 микрограмм на 1 сваренное яйцо (21% от дневной нормы)

Если нет медицинских ограничений, ешьте яйцо целиком: большая часть йода содержится в желтке.

Сыр

Содержание: 14 микрограммов на 30 граммов сыра чеддер, или 9% от дневной нормы

Сыр также является источником витамина D, который важен для здоровья щитовидной железы. Однако его следует употреблять в умеренных количествах, поскольку кальций в его составе мешать усвоению левотироксина.

Морепродукты

мост: 13 микрограммов на 85 граммов вареных креветок, или 9% от дневной нормы

Морепродукты также содержат Омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным эффектом. Высокий уровень воспаления негативно влияет на функцию щитовидной железы.

БОГАТЫЕ СЕЛЕНОМ

Селен помогает регулировать обмен тиреоидных гормонов и участвует в защите тканей щитовидной железы. Некоторые исследования показывают, что достаточное потребление селена может быть полезным при аутоиммунном тиреоидите Хашимото (аутоиммунное воспаление щитовидной железы).

Источники селена:

Бразильские орехи: один орех содержит 68–91 микрограммов (мкг) селена

Сардины: 45 мкг на 85 граммов консервов (82% от дневной нормы)

Креветки: 42 мкг на 85 граммов вареных креветок (76% от дневной нормы)

Спагетти: 33 мкг на 100 граммов приготовленных изделий (60% от дневной нормы)

Запеченная или вареная фасоль: 13 мкг на 170 грамм (34% от дневной нормы)

Верхний предел потребления селена составляет 400 микрограммов в день, поэтому употребляйте эти продукты в умеренных количествах.

Избыток селена может вызвать "чесночный" запах изо рта, выпадение волос, изменение цвета ногтей и даже сердечно-сосудистые осложнения.

БОГАТЫЕ ЦИНКОМ

рак цинка может нарушать нормальную работу щитовидной железы и ассоциируется с риском гипотиреоза. Обычно достаточное количество цинка получают из пищи. Дефицит может возникнуть при неправильном питании или заболевании пищеварительной системы, что влияет на его усвоение.

Источники цинка:

Говядина: 3,8 мг на 85 граммов запеченной вырезки (35% от дневной нормы)

Фортифицированные завтраки из зерновых (каши и хлопья): 2,8 мг на 1 порцию (25% от дневной нормы)

Тыквенные семечки: 2,2 мг на 30 граммов жареных семечек (20% от дневной нормы)

Грудка индейки: 1,5 мг на 85 граммов (14% от дневной нормы)

ЯГОДЫ

Продукты с высоким содержанием антиоксидантов поддерживают здоровье щитовидной железы, защищая клетки от оксидативного стресса. Все виды ягод богаты антиоксидантами и содержат относительно немного природных сахаров.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ ОВОЩИ

К этой группе относятся брокколи, цветная капуста, капуста кале, брюссельская капуста, бок-чой. Важную роль играют количество и способ приготовления этих овощей. Чрезмерное потребление (более 1 килограмма ежедневно в течение месяца) сырой капусты кале, некоторых сортов капусты коллард и брюссельской капусты может снизить усвоение йода.

Крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, капуста кале и брюссельская капуста) содержат соединения глюкозинолаты, которые в больших количествах могут влиять на выработку гормонов щитовидной железы. Термическая обработка (варка, тушение, запекание) разрушает ферменты, связанные с этими соединениями.

ЧТО СТОИТ ОГРАНИЧИТЬ

Некоторые продукты могут спровоцировать или ухудшить течение заболеваний щитовидной железы.

С глютеном

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы (тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса) чаще встречаются у людей с целиакией. При подтвержденной целиакии необходима строгая безглютеновая диета. Однако пока нет достаточных доказательств того, что безглютеновая диета помогает всем людям с заболеваниями щитовидной железы.

Ультраобработанные продукты и фастфуд

Не пытайтесь увеличить потребление йода за счет соленых ультраобработанных продуктов (как чипсы или полуфабрикаты). Ведь производители почти не используют именно йодированную соль. Зато чрезмерное потребление натрия может повысить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Так же и сети фастфуда не обязаны использовать йодированную соль в своей пище. А их блюда содержат много соли, насыщенных жиров и калорий.

Итак, для здоровья щитовидной железы важно сбалансированное здоровое питание. Полезны продукты, богатые йодом, селеном, цинком и антиоксидантами.

При заболеваниях щитовидной железы не стоит самостоятельно назначать себе добавки или строгие диеты — лучше всего обсудить план питания с врачом или диетологом.