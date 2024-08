5 напитков, которые следует пить перед сном, чтобы начать худеть

Знали ли вы, что потеря веса может быть простой, если перед сном пить правильные напитки? Некоторые напитки могут помочь снизить стресс, ускорить метаболизм и эффективно способствовать похудению, даже в то время, когда вы отдыхаете.

Итак, вместо калорийных коктейлей выберите детокс-напитки, которые положительно повлияют на ваше здоровье. Что именно пить перед сном, чтобы ускорить похудение, рассказали в Eat This, Not That.

Чай Ройбуш

Вместо сладкого чая перед сном лучше выпить свежий ройбуш. Этот чай без кофеина из южноафриканского растения поможет укрепить сон и способствует контролю веса благодаря аспалатину, который борется со стрессовым набором веса.

Коровье молоко

Если в детстве вам часто давали молоко перед сном, эта привычка может оказаться полезной и во взрослом возрасте. Молоко помогает улучшить качество сна благодаря триптофану и кальция, что в свою очередь могут уменьшить уровень кортизола и облегчить похудение. Кроме того, белок в составе молока способствует восстановлению мышц во время сна, что помогает сжигать больше калорий.

Грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок может помочь регулировать инсулин и улучшить качество сна. Грейпфруты низкокалорийны и богаты витаминами, поэтому маленькая порция сока без сахара перед сном может быть полезна. Не забывайте об умеренностях, чтобы избежать повышения уровня сахара в крови и накопления жира.

Соевое молоко

Триптофан – это аминокислота, содержащаяся в молоке и сое. Она помогает организму производить серотонин и мелатонин, являющиеся природными седативными средствами. Именно эти вещества способствуют расслаблению и улучшают качество сна.

Ромашковый чай

Выпейте этот травяной чай перед сном, чтобы повысить уровень глицина, который помогает расслабить мышцы и нервы, обеспечивая глубокий сон. Ромашковый чай также может облегчить симптомы недосыпания и даже бороться с депрессией, связанной с хроническим недосыпанием.

