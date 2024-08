8 лучших напитков для улучшения сна: что стоит выпить перед сном

Если обычно вам тяжело заснуть или вы часто просыпаетесь ночью, вы не одиноки. Из-за современного ритма жизни и плохих привычек, большинство людей каждую ночь не получает рекомендованных 7 часов сна, что может привести к проблемам со здоровьем, таким как увеличение веса и повышенный риск сердечных заболеваний.

Существует несколько способов, что помогают улучшить ночной сон, один из которых может быть правильным и полезным напитком. Что следует выпить перед сном, рассказали в Eat This, Not That.

Терпкий вишневый сок

В вишневом соке содержится мелатонин, помогающий регулировать спящий режим. Исследование показало, что употребление одной чашки вишневого сока дважды в день увеличивает время сна на 84 минуты. Также вишневый сок повышает доступность триптофана, что также способствует улучшению сна.

Ромашковый чай

Этот травяной чай не содержит кофеина и обладает расслабляющими свойствами, которые могут помочь уснуть. Ромашка улучшает качество сна и снимает симптомы тревожности. Также она способствует пищеварению и облегчая проблемы с желудком, которые могут мешать спать.

Миндальное молоко

Миндальное молоко способствует сну благодаря содержанию триптофана, который помогает повысить уровень серотонина в мозге. Кроме того, оно содержит мелатонин и магний, также поддерживающие хороший сон. Одна чашка миндального молока обеспечивает 4% дневной нормы магния.

Зеленый чай

Зеленый чай без кофеина полезен здоровью и способствует улучшению сна. Он содержит много антиоксидантов и аминокислот l-теани, которые уменьшают стресс и тревогу, способствуя более быстрому засыпанию. Исследования показывают, что именно l-теанин в зеленом чае может снизить задержку сна и улучшить его качество.

Молоко

Употребление стакана теплого молока перед сном действительно может улучшить качество сна. Такое действие обусловлено содержанием в молоке кальция, магния и калия, которые способствуют выработке мелатонина и облегчают мышечные судороги. Кроме того, молоко полезно для здоровья костей и сердца.

Травяной чай с куркумой Ашваганда

Употребление чая с ашвагандой или добавление экстракта к ночному напитку может способствовать улучшению сна. Это растение известно своими успокаивающими свойствами, что помогает при легких расстройствах сна и бессонницы, уменьшая время засыпания и улучшая качество сна. Однако эффект от регулярного употребления такого чая ощущается постепенно, в течение нескольких недель или месяцев.

Кефир

Кефир богат аминокислотами, включая триптофан и пробиотики, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника и способствуют нормальному сну. Отметим, что именно разнообразный микробиом благодаря выработке серотонина влияет на улучшение продолжительности и качества сна.

Золотое молоко

Если добавить в теплое молоко немного куркумы, имбиря и меда, вы сможете создать успокаивающее "золотое молоко". Это напиток не только способствует сну благодаря триптофану, магния и калия, но и обладает противовоспалительными свойствами благодаря куркумину и имбирю.

