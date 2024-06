Как ужин влияет на сон и почему нельзя отказывать себе в базовых потребностях: результаты исследования

Вероятно, если вы ведете активный ритм жизни и большую часть времени проводите на работе, у вас может не хватать времени на своевременный прием пищи. Однако, пропуск завтрака, обеда или ужина, может иметь существенные последствия для работы организма.

В частности, Лиза Московиц, генеральный директор NY Nutrition Group и автор Плана здорового питания Core 3 утверждает, что пропуск ужина может повлиять на сон и вызвать определенные проблемы со здоровьем. Какие риски существуют и о чем свидетельствуют результаты исследований по этому вопросу, поделились в Eat This, Not That!

Московиц предполагает, что если вы не найдете времени, чтобы поужинать сбалансированными блюдами, ваше тело может потерять необходимые питательные вещества и войти в состояние калорийной депривации. Это опасный дефицит калорий, которые необходимы для нормального функционирования и работы всего организма.

Кроме того, слишком сильный голод может провоцировать подъемы посреди ночи, мешая телу расслабиться и войти в фазу глубокого сна. Также, недостаток питательных веществ, которые мы получаем во время ужина, а именно витамина D - не позволяет организму вырабатывать гормоны серотонина и мелатонина, способствующие здоровому и крепкому сну.

Согласно данным, предоставленным Sleep Foundation, сон является жизненно необходимой функцией, способствующей процессу восстановления тела и разума. Сокращение или отсутствие здорового сна может привести к потере концентрации, проблемам в работе когнитивных функций и нарушению памяти, а также повлиять на метаболизм, иммунитет и психологическое состояние.

Таким образом, регулярное питание снабжает организм необходимыми компонентами, борясь с расстройствами сна. Эти факторы помогут улучшить общее состояние, концентрацию и производительность в течение дня.

