Недосыпание: как отсутствие сна влияет на организм
Депривация сна, или недосыпание может негативно влиять на физическое и психическое здоровье. Для нормального сна человеку необходимо спать от 7 до 9 часов каждую ночь, однако если есть симптомы недосыпания, следует быстро принять меры и предоставить телу необходимый отдых.
На что именно влияет отсутствие сна, почему стоит соблюдать режим и сделать сон своим приоритетом? Об этом узнавали в OBOZ.UA.
Увеличение веса
Длительные нарушения сна могут привести к быстрому набору веса. Дефицит сна повышает уровень гормона стресса кортизола, что вызывает эмоциональное переедание и нездоровое питание. Также, недосыпание повышает уровень грелина, который увеличивает аппетит.
Снижение иммунной функции
Во время сна иммунная система вырабатывает противовирусные антитела, цитокины и другие химические вещества. Недосыпание ослабляет иммунную систему, делая организм уязвимым к инфекциям и болезням. Восстановление после болезни также занимает больше времени без достаточного сна.
Изменение настроения
Недосыпание может повышать тревожность и депрессию, делая людей возбужденными, нетерпеливыми и лишенными вдохновения. Они могут испытывать трудности с контролем эмоций и адаптацией к изменениям. Также снижается внимание и способность выполнять несколько задач одновременно.
Риски сердечного приступа
Недостаток сна увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Это связано с воздействием на мозг, который регулирует кровообращение, и воспалением, повышающим риск тромбов. Таким образом, сон необходим для восстановления сердца и сосудов.
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