5 секретов, которые помогут обустроить комнату для сна

Беспокойный темп жизни и необходимость успеть больше, чем возможно всего за 24 часа в сутки, приводит к ряду проблем со здоровьем. В частности, в первую очередь люди привыкли жертвовать сном и его продолжительностью.

Однако, кроме добровольного ограничения от нормального режима сна и определенного жизненного ритма, на его продолжительность может повлиять небрежное обустройство спальной комнаты. Как улучшить условия, чтобы избавиться от недосыпания, узнавали в OBOZ.UA.

Уберите все лишнее

Чтобы улучшить условия и стимулировать более легкий процесс отхода ко сну, первым что стоит сделать - убрать беспорядок в спальне. Такие действия помогут проверить и удалить ненужные вещи, тем самым снизить уровень стресса и тревоги. Кроме того, не забывайте о чистоте матраса и простыней.

Добавьте приятный аромат

Ароматерапия является эффективным способом успокоения, эффективно уменьшает стресс. Именно приятный аромат расслабляет ум и облегчает эмоциональное состояние, а потому следует подобрать соответствующие освежители воздуха, ароматические палочки, свечи и эфирные масла, создающие атмосферу спокойствия.

Обеспеченная полная тьма

Свет влияет на выработку мелатонина, регулирующего график сна. Таким образом, чтобы контролировать свое время для сна, следует создавать в комнате полную темноту, которая поддерживает этот процесс и улучшает качество сна. Для этого следует инвестировать в жалюзи и ограничить экранное время перед сном.

Замените старый матрас

Если боль в спине или пробуждение ночью вызваны дискомфортом - это сигнал, который свидетельствует, что пришло время заменить свой старый матрас на новый. Хотя качественный матрас может быть затратным, его приобретение стоит того, чтобы обеспечить себе здоровый сон и улучшить общее самочувствие.

Провидите ревизию тумбочки

Правильная организация тумбочки в спальне важна для вашего комфорта. Избегайте ее перегрузки настольными абажурами или ярким светом. Создайте спокойную атмосферу, разместив маленькие растения. Кроме того, избегайте отвлечения, держа мобильный телефон на расстоянии.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о преимуществах короткого сна и его значении для здоровья.

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