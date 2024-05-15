30 минут в царстве Морфея: почему короткий сон важен для здоровья

Короткий сон, который длится от 10 до 30 минут, может иметь несколько полезных свойств для организма и психологического состояния человека. В частности, несколько минут сна может придать бодрости, улучшить работу мозга, улучшить работу сердца и поднять настроение.

Такая дремота не заменяет полноценного ночного сна, однако может помочь в определенных случаях, когда надо отдохнуть, чтобы снова начать работу. Что стоит знать о коротком сне, узнавали в OBOZ.UA.

Сохраняет память

Короткий сон может облегчить способность усваивать новую информацию и вспоминать факты, о которых вам уже известно. Кроме того, известно, что если человек спит после изучения новой информации, его шансы запомнить эти сведения в 5 раз выше, чем когда он не спит после этого.

Помогает сердцу восстанавливаться после пережитого стресса

Некоторые исследования показывают, что короткие дневные сны могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний. В частности, стресс повышает кровяное давление, которое может вызвать сердечные заболевания. Таким образом, короткий сон может помочь преодолевать стресс и снижать высокое артериальное давление.

Поднимает настроение

Если у вас есть возможность выбирать между сном и кофе - лучше вздремните. Короткий сон поможет преодолеть чувство отчаяния, угнетение, дать телу отдохнуть и значительно улучшить настроение. Таким образом вы уменьшаете уровень стресса и тревожности.

Улучшает внимание

Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, вам трудно сделать выбор и сконцентрировать свое внимание, вам не обойтись без сна. Кроме того, согласно исследованию от Калифорнийского университета в Беркли, чем больше часов мы проводим без сна, тем более вялым становится наш мозг. Для этого стоит придерживаться режима и избегать долгого сна.

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