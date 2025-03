10 научных утверждений, которые указывают на пользу авокадо

Авокадо — это суперфуд, который содержит полезные жиры, поддерживающие здоровье сердца, мозга, баланс гормонов, пищеварение и состояние кожи. Кроме того, благодаря высокому содержанию клетчатки этот фрукт помогает контролировать вес, обеспечивая длительное ощущение сытости.

И хотя многие избегают авокадо из-за его жирности, однако именно его мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры способствуют сжиганию жира. На что еще способно авокадо и почему вам следует выделить для него место в рационе, рассказали в Eat This, Not That.

Повышает суточную норму 20 витаминов, минералов и антиоксидантов

Авокадо обеспечивает организм витаминами и полезными жирами. В частности, оно содержит витамины С, Е, К, В6, фолиевую кислоту, магний и калий. Кроме того, авокадо богато растительным источником омега-3, что необходимо для поддержания красоты и иммунитета.

Уменьшает риск метаболического синдрома

Метаболический синдром — это совокупность факторов, повышающих риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета. Исследования показывают, что регулярное потребление авокадо может снизить вероятность его развития почти вдвое. Добавьте этот фрукт в рацион, чтобы поддержать здоровье сердца и обмен веществ.

Регулирует кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний

Авокадо помогает контролировать давление благодаря высокому содержанию калия и низкому уровню натрия, снижая риск гипертонии. Регулярное потребление этого фрукта поддерживает здоровье сердца и может уменьшить вероятность инсульта или сердечного приступа.

Помогает усваивать железо

Авокадо — это отличный источник витамина С, который помогает заживлять ткани и улучшает усвоение железа. Для поддержания общего здоровья антиоксиданты лучше получать из продуктов, а не добавок. В частности, 50 граммов авокадо обеспечат 4% от вашей суточной нормы витамина С, а потому попробуйте добавить его в свое привычное питание.

Поддерживает здоровье костей

Авокадо является отличным источником витамина К, который необходим для нормальной свертываемости крови и здоровья костей. Один плод содержит около 42 мкг этого витамина, что покрывает более 35% суточной нормы. Включение авокадо в рацион может способствовать укреплению костей и снизить риск их переломов, особенно если потреблять больше фруктов и овощей ежедневно.

Увеличивают потребление клетчатки

Авокадо содержит много клетчатки, в частности в одной порции среднего размера содержится около 3 г клетчатки. Кроме того, включение этого фрукта в рацион может снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и ожирения, благодаря его способности поддерживать нормальный уровень сахара в крови и улучшать пищеварение.

Снижает риск ожирения

Благодаря своему составу авокадо может помочь снизить риск избыточного веса. Кроме того, регулярное потребление этого фрукта помогает контролировать вес, уменьшая шансы на набор лишних килограммов у взрослых с нормальным весом.

Повышает уровень "хорошего" холестерина

Авокадо — это источник полезных мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сосудов и сердца. Он не содержит холестерина или насыщенных жиров и может повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).

Снижает риски диабета 2 типа

Благодаря высокому содержанию клетчатки и здоровых жиров, авокадо помогает быстрее почувствовать сытость и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Это может быть полезно для контроля веса и снижения риска диабета 2 типа.

Улучшает здоровье глаз

Авокадо может улучшить зрение и когнитивные функции благодаря содержанию лютеина — антиоксиданта, который предотвращает возрастные заболевания глаз. Чтобы поддерживать здоровье глаз и мозга, для максимального эффекта достаточно съедать всего одно авокадо в день.

