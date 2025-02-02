Почему в рацион стоит добавить тост с авокадо: преимущества и полезные свойства
Тосты с авокадо — это популярное блюдо из хрустящего хлеба, пюре спелого авокадо, соли и перца, которое легко приготовить дома. И хотя основа тоста всегда остается неизменной однако, чтобы разнообразить вкус к нему можно добавить свои любимые ингредиенты, например, бальзамическую глазурь, клубнику или яйцо.
Регулярное употребление этой закуски обеспечивает организм полезными жирами, клетчаткой и витаминами. Какие дополнительные преимущества можно получить от тоста с авокадо, рассказали в Eat This, Not That.
Вкусовое удовольствие
Авокадо — это жирный фрукт с полезными мононенасыщенными жирами, которые способствуют длительному насыщению. Для сбалансированного перекуса потребляйте его с цельнозерновым хлебом, добавляя сытную клетчатку. Такая комбинация улучшает пищеварение и обеспечивает длительный заряд энергии.
Снижение риска сердечного приступа
Замените насыщенные жиры в рационе на полезные ненасыщенные, которые содержатся в авокадо. Это поможет снизить риск сердечных приступов и инсультов. Авокадо богато мононенасыщенными жирами, способствующими здоровью сосудов, а потому для пользы сердца добавьте его в салаты или перекусы.
Уменьшение риска дегенерации желтого пятна
Авокадо богат лютеином и зеаксантином, которые поддерживают здоровье глаз. Эти соединения защищают сетчатку, улучшая остроту зрения и уменьшая риск макулярной дегенерации. Регулярно добавляйте авокадо в рацион, например, в тостах, для профилактики возрастных проблем со зрением.
Транспортировка к организму определенных витаминов
Авокадо на тосте обеспечивает организм полезными жирами, которые способствуют усвоению витаминов A, D, E и K. Эти витамины являются жирорастворимыми, а потому без жира они плохо усваиваются. Добавляя авокадо в блюда, вы усиливаете их питательную ценность, что является вкусным и полезным способом поддержать здоровье.
Риск увеличения веса
Хотя тосты с авокадо богаты клетчаткой и здоровыми жирами, однако чрезмерное количество может привести к увеличению веса. Одна треть авокадо содержит 80 калорий, а половина авокадо на двух ломтиках хлеба — около 500 калорий. Если вы будете есть по 3-4 тоста ежедневно, это может существенно увеличить калорийность рациона. Поэтому ешьте их в умеренных количествах, чтобы получить пользу без лишних калорий.
Ранее OBOZ.UA рассказал, почему для рациона важно включать авокадо.
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