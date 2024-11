Преимущества и ценность авокадо в рационе: о чем говорит наука

Чтобы прожить здоровую и долгую жизнь, вам следует добавить в рацион не только чернику, бананы и мандарины, но и авокадо. Этот полезный фрукт может снижать уровень холестерина и подходит для ежедневного употребления как самостоятельно, так и в составе многих рецептов, благодаря своему легкому вкусу.

Кроме того, согласно исследованиям, авокадо может повлиять на уровень холестерина в организме. О чем говорит наука и почему вам следует пересмотреть место этого фрукта в своем меню, рассказали в Eat This, Not That.

В исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, 500 участников в течение 6 месяцев ежедневно потребляли один крупный авокадо, а еще 500 - ограничивали потребление до двух авокадо в месяц. По завершению эксперимента оказалось, что регулярное употребление авокадо улучшало общее качество диеты и способствовало снижению уровня холестерина.

Ученые отмечают, что это исследование является качественным, поскольку было рандомизировано, контролируемо и охватывало большое количество участников с подобными начальными диетами. Однако существенным недостатком стало то, что во время наблюдения не учитывалось использование лекарств и добавок, а базовые данные собирали через 24-часовой опрос о питании, что может не полностью отражать привычный рацион человека.

Таким образом, такой подход не учитывает случайные пищевые привычки. Например, когда человек иногда употребляет высококалорийную пищу, как молочный коктейль или пицца, что может влиять на общую точность данных о потреблении пищи.

Несмотря на это доказано, что авокадо способствует снижению уровня холестерина, помогая организму расщеплять триглицериды и уменьшая выработку вредных липопротеинов. Это значит, что в крови становится меньше ЛПНП, что положительно влияет на здоровье сердца.

Таким образом, чтобы снизить уровень холестерина, важно не только исключать вредные продукты, такие как красное мясо и десерты, но и добавлять в рацион полезную пищу, как авокадо. Такие полезные изменения помогут предотвратить болезни в долгосрочной перспективе.

