6 пищевых привычек, которые помогут нормализовать уровень холестерина

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. Повышенный уровень холестерина может сужать сосуды, что повышает риск сердечных проблем, а потому чтобы контролировать уровень холестерина, необходимо придерживаясь здорового питания.

Это особенно важно для предотвращения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. На что стоит обратить внимание и какую пищу употреблять для улучшения работы сердца, рассказали в Eat This, Not That.

Употребление нежирных растительных белков

Помните, что белок не ограничивается только мясом и рыбой. Включайте в рацион растительные источники белка, такие как фасоль, чечевица, соя, горох, а также несоленые орехи и семена. Попробуйте заменить мясные котлеты на чечевичные и использовать пищевые дрожжи вместо немолочных творожных заменителей. старайтесь употреблять преимущественно растительный белок с минимальной обработкой.

Употребление целозерновых продуктов

Цельное зерно включает в себя все части ядра: отруби, эндосперм и зародыш, что обеспечивает его питательную ценность. Очищенное зерно теряет эти части, оставляя только крахмал. Вместо очищенных зерен выбирайте цельнозерновые продукты, такие как овсянка, спагетти, хлеб, киноа или коричневый рис.

Привлечение в рацион здоровых жиров

Фокусируйтесь на ненасыщенных жирах из орехов, семян, рапсового, оливкового масла и авокадо. Избегайте насыщенных жиров из тропических и гидрогенизированных масел, жирных мясных и молочных продуктов. Это поможет улучшить уровень холестерина.

Увеличение количества фруктов и овощей в рационе

Ежедневное потребление трех порций фруктов и овощей помогает контролировать уровень холестерина. Фрукты обычно легче в потреблении из-за их сладости, но следует также добавлять больше овощей в рацион. Смешивайте овощи с любимыми блюдами, например, добавляйте их в бутерброды или пасту.

Акцентирование на несладких напитков

Вместо сладких напитков, которые могут повысить холестерин, лучше в качестве основного напитка выбирать воду. Другие варианты – несладкий чай или кофе, 100% соки, несладкие смузи или фруктовая вода. Такие напитки помогут поддерживать здоровье без лишнего сахара.

Контроль порций

Чрезмерное потребление калорий может привести к увеличению веса, если не тратить эти калории из-за физической активности. Контроль порций поддерживает здоровый вес и снижает риск высокого холестерина.

