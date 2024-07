Пищевая привычка, которая поможет снизить уровень холестерина после 50 лет: советы диетолога

Некоторые вещи, которые мы делаем ежедневно сознательно и бессознательно, могут иметь существенное влияние на наше здоровье. В частности, с возрастом влияние некоторых привычек, таких как диета, курение или физические упражнения, могут существенно и ощутимо влиять на уровень холестерина в организме как женщин, так и мужчин.

После 50 лет кроме физической активности необходимо внести определенные изменения в свое питание, в частности добавить больше пищи, содержащей растворимую клетчатку. Эми Гудсон, автор пособия The Sports Nutrition Playbook рекомендует эту стратегию для уменьшения риска сердечных заболеваний в более позднем возрасте, передает Eat This, Not That.

Гудсон говорит, что растворимая клетчатка способствует снижению уровня холестерина путем образования гелеобразного материала, который связывается с холестерином благодаря своей способности растворяться в воде. Растворимая клетчатка играет ключевую роль в здоровье сердца и может быть полезной для поддержания здорового уровня холестерина.

Таким образом, следует потреблять пищу с высоким содержанием растворимой клетчатки, в частности продукты из овсяной муки, фрукты с кожурой, бобы, семена и орехи. Эми Гудсон советует включать в завтрак овсяную кашу, перекусывать миндалем и яблоками, а также добавлять семена в хлопья или йогурт.

Стоит отметить, что растворимая клетчатка связывается с холестерином и способствует его выведению из организма, а нерастворимая клетчатка важна для работы пищеварительного тракта. Эти клетчатки содержатся в продуктах, таких как цельные зерна, картофель и зеленые бобы. Однако для снижения уровня холестерина лучше обращать внимание на растворимую клетчатку, рекомендованную для потребления от 25 до 38 граммов в день.

