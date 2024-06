5 видов мяса, влияющих на уровень холестерина: советы от диетолога

Высокий уровень холестерина представляет значительный риск для здоровья человека, влияя на сердечно-сосудистую систему. Холестерин вместе с жировыми отложениями закупоривают стенки артерий, провоцируя образование тромбов, что может вызвать сердечный приступ или инсульт.

Однако, здоровый образ жизни, физические упражнения, отказ от курения, ограничение потребления алкоголя, контроль веса и ограниченное потребление вредной пищи, могут помочь предотвратить и контролировать высокий уровень холестерина. Какое мясо может стать источником холестерина в вашем рационе и почему от него следует отказаться, рассказали в Eat This, Not That !

Бекон

Бекон может казаться классической частью многих современных блюд, придавая пище хрустящий слой пикантности. Тем не менее, он содержит большое количество насыщенных жиров, что может оказывать негативное влияние на здоровье. Кроме того, насыщенные жиры в беконе могут содержать больше калорий, чем белок, что представляет угрозу для диеты и общего здоровья.

Стейк

При выборе стейка важно знать его ценность, поскольку в зависимости от вида может значительно варьироваться уровень жира. Стейк рыбай известен своей большей жирностью и большим содержанием мякоти, благодаря проходящему через него ребру. Филе-миньон известен своей нежностью и мякотью, которая отличается от стейка рыбай.

Баранина

Говядину, свинину и баранину относят к красному мясу, поскольку они содержат миоглобин, придающий им красный цвет. К примеру, баранина может содержать до 11 граммов насыщенных жиров на порцию, в зависимости от ее части. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса до одного раза в неделю, особенно для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем сердца или высокий уровень холестерина.

Ребрышки

Ребрышки, известные аппетитной корочкой и нежностью. Они могут содержать до 13 г насыщенного жира на порцию. Однако если вы заказываете ребрышки в ресторане, лучше делиться одной порцией с кем-то и добавить в блюдо овощной гарнир. Овощи богаты клетчаткой, которая способствует контролю уровня холестерина, в то время как ребрышки почти не содержат этого компонента.

Колбаса

Потребление переработанного мяса, такого как колбаса, может осложнить стабилизацию уровня холестерина, поскольку такой продукт содержит большое количество насыщенных жиров и натрия. Чтобы контролировать холестерин, лучше выбирать менее жирные колбасы на растительной основе.

