10 пищевых привычек, которые уничтожают ваше здоровье, если вы сидите целый день
Сидячий образ жизни стал неотъемлемой частью работы современного человека – от офисных работников до тех, кто работает дома. Однако многочасовое сидение не только вредит мышцам и суставам, но и формирует вредные пищевые привычки, которые постепенно разрушают здоровье.
Диетологи предупреждают: неконтролируемые перекусы, чрезмерное количество сладких напитков или пропуск приемов пищи могут стать причиной набора веса и хронических заболеваний. Именно поэтому стоит знать, каких ошибок избегать, чтобы оставаться энергичными и поддерживать организм в тонусе даже при малоподвижной работе, пишет eatthis.com.
Пропуск приемов пищи
"Многие настолько сосредотачиваются на дедлайнах, что даже не замечают, как пропускают обед. Такой подход часто приводит к перееданию вечером и постепенному набору веса", – объясняет диетолог Шерил Муссатто.
Она советует заранее планировать питание: составить простое меню, приготовить несколько блюд на выходных или держать под рукой полезные продукты – овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирное мясо.
Чрезмерное количество сладких напитков
"Энергетики и газированные напитки могут казаться быстрым решением для усталости, но на самом деле они повышают риск ожирения и проблем со сном", – отмечает Муссатто.
Вместо этого она советует всегда иметь на столе бутылку с водой или заваривать травяные чаи. Это не только поддерживает водный баланс, но и уменьшает желание перекусить сладким.
Сладости
Держать под рукой батончики или конфеты – одна из самых распространенных привычек офисных работников. Однако, такие перекусы перегружены сахаром и жирами", – говорит Муссатто.
Лучшей альтернативой станут орехи, сухофрукты, вяленое мясо с низким содержанием соли или смеси для перекуса. Они обеспечивают организм белком, клетчаткой и микроэлементами, необходимыми в течение дня.
Бездумное перекусывание
"Незаметно для себя мы можем съесть сотни лишних калорий – горсть орехов, несколько крекеров или конфету", – говорит диетолог Эми Гудсон.
Она советует заранее готовить здоровые перекусы с белком и клетчаткой, чтобы избегать хаотичного перекуса.
Еда "на нервах"
Когда стресс нарастает, многие тянутся к перекусам. Чтобы этого избежать, диетолог Рэйчел Пол советует иметь запланированные варианты: яблоко с ложкой арахисовой пасты, 30-40 г орехов или сырные палочки с яйцом. Это поможет контролировать аппетит и избежать неконтролируемых "срывов".
Рабочее место рядом с кухней
"Если стол стоит в кухне, соблазн что-то перекусить будет постоянным", – объясняет диетолог Шеннон Генри.
Лучше всего обустроить рабочее место подальше от холодильника, чтобы не тянуло лишний раз заглянуть на кухню.
Еда за компьютером
Диетолог Лиза Янг предостерегает: "Люди, которые едят перед монитором, могут потреблять на 50% больше".
Она советует отходить от стола и есть осознанно – на кухне или в другом месте. Это помогает почувствовать насыщение и контролировать порции.
Отсутствие порционного контроля
Диетолог Риччи-Ли Хотц рекомендует всегда раскладывать перекусы на небольшие порции. "Это поможет избежать ситуации, когда вы постоянно что-то едите в течение дня", – говорит она.
Недостаточное потребление воды
Еще одна типичная ошибка – мало пить. Хотц советует всегда иметь на столе воду: "Можно добавить лимон или ягоды, чтобы сделать вкус более приятным. Это поможет оставаться увлажненным и не тянуться к сладким напиткам".
Калорийные продукты вместо питательных
"Когда сидишь большую часть дня, употребление калорийных перекусов с рафинированными углеводами становится опасным", – отмечает диетолог Триста Бест.
Печенье, выпечка и полуфабрикаты вызывают воспаление, вредят пищеварению и могут быстро привести к хроническим проблемам.
Отсутствие перерывов
"Чаще всего чувство усталости заставляет тянуться к калорийным продуктам, но настоящая причина – длительное сидение", – отмечает Лиза Янг.
Она рекомендует делать короткие перерывы: пройтись, размяться или выполнить несколько упражнений. Это помогает восстановить энергию без ущерба для фигуры.
