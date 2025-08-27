10 пищевых привычек, которые уничтожают ваше здоровье, если вы сидите целый день

Сидячий образ жизни стал неотъемлемой частью работы современного человека – от офисных работников до тех, кто работает дома. Однако многочасовое сидение не только вредит мышцам и суставам, но и формирует вредные пищевые привычки, которые постепенно разрушают здоровье.

Видео дня

Диетологи предупреждают: неконтролируемые перекусы, чрезмерное количество сладких напитков или пропуск приемов пищи могут стать причиной набора веса и хронических заболеваний. Именно поэтому стоит знать, каких ошибок избегать, чтобы оставаться энергичными и поддерживать организм в тонусе даже при малоподвижной работе, пишет eatthis.com.

Пропуск приемов пищи

"Многие настолько сосредотачиваются на дедлайнах, что даже не замечают, как пропускают обед. Такой подход часто приводит к перееданию вечером и постепенному набору веса", – объясняет диетолог Шерил Муссатто.

Она советует заранее планировать питание: составить простое меню, приготовить несколько блюд на выходных или держать под рукой полезные продукты – овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирное мясо.

Чрезмерное количество сладких напитков

"Энергетики и газированные напитки могут казаться быстрым решением для усталости, но на самом деле они повышают риск ожирения и проблем со сном", – отмечает Муссатто.

Вместо этого она советует всегда иметь на столе бутылку с водой или заваривать травяные чаи. Это не только поддерживает водный баланс, но и уменьшает желание перекусить сладким.

Сладости

Держать под рукой батончики или конфеты – одна из самых распространенных привычек офисных работников. Однако, такие перекусы перегружены сахаром и жирами", – говорит Муссатто.

Лучшей альтернативой станут орехи, сухофрукты, вяленое мясо с низким содержанием соли или смеси для перекуса. Они обеспечивают организм белком, клетчаткой и микроэлементами, необходимыми в течение дня.

Бездумное перекусывание

"Незаметно для себя мы можем съесть сотни лишних калорий – горсть орехов, несколько крекеров или конфету", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Она советует заранее готовить здоровые перекусы с белком и клетчаткой, чтобы избегать хаотичного перекуса.

Еда "на нервах"

Когда стресс нарастает, многие тянутся к перекусам. Чтобы этого избежать, диетолог Рэйчел Пол советует иметь запланированные варианты: яблоко с ложкой арахисовой пасты, 30-40 г орехов или сырные палочки с яйцом. Это поможет контролировать аппетит и избежать неконтролируемых "срывов".

Рабочее место рядом с кухней

"Если стол стоит в кухне, соблазн что-то перекусить будет постоянным", – объясняет диетолог Шеннон Генри.

Лучше всего обустроить рабочее место подальше от холодильника, чтобы не тянуло лишний раз заглянуть на кухню.

Еда за компьютером

Диетолог Лиза Янг предостерегает: "Люди, которые едят перед монитором, могут потреблять на 50% больше".

Она советует отходить от стола и есть осознанно – на кухне или в другом месте. Это помогает почувствовать насыщение и контролировать порции.

Отсутствие порционного контроля

Диетолог Риччи-Ли Хотц рекомендует всегда раскладывать перекусы на небольшие порции. "Это поможет избежать ситуации, когда вы постоянно что-то едите в течение дня", – говорит она.

Недостаточное потребление воды

Еще одна типичная ошибка – мало пить. Хотц советует всегда иметь на столе воду: "Можно добавить лимон или ягоды, чтобы сделать вкус более приятным. Это поможет оставаться увлажненным и не тянуться к сладким напиткам".

Калорийные продукты вместо питательных

"Когда сидишь большую часть дня, употребление калорийных перекусов с рафинированными углеводами становится опасным", – отмечает диетолог Триста Бест.

Печенье, выпечка и полуфабрикаты вызывают воспаление, вредят пищеварению и могут быстро привести к хроническим проблемам.

Отсутствие перерывов

"Чаще всего чувство усталости заставляет тянуться к калорийным продуктам, но настоящая причина – длительное сидение", – отмечает Лиза Янг.

Она рекомендует делать короткие перерывы: пройтись, размяться или выполнить несколько упражнений. Это помогает восстановить энергию без ущерба для фигуры.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему возникает зависимость от вредных продуктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.