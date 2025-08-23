Еда как наркотик: почему мы зависимы от вредных продуктов

Многие думают, что тяга к сладостям или фастфуду – это просто слабость характера или отсутствие силы воли. Однако ученые доказывают: некоторые продукты могут действовать на мозг так же, как наркотики.

Они стимулируют систему вознаграждения, формируя зависимость и заставляя человека снова и снова тянуться к еде. Такое поведение уже выходит за пределы привычки и может стать серьёзной проблемой для здоровья, пишет eatthis.com.

Доктор философии Николь Авена, нейробиолог, много лет изучает природу аддикций. В своей статье для журнала National Geographic ("Мозг, зависимый") она и другие ученые отмечают, что человек может "подсесть" на еду так же, как наркоман на очередную дозу.

Хотя Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM) официально не относит пищевую зависимость к отдельным расстройствам, там признается другая поведенческая зависимость – игромания. По тому же принципу, чрезмерное потребление нездоровой пищи стимулирует систему вознаграждения мозга и может перерасти в форму аддиктивного поведения.

"Пищевую зависимость сложно четко определить, ведь она еще не имеет статуса официального диагноза. Впрочем, человек может обратить внимание на характерные признаки: постоянные мысли о еде, склонность к перееданию, ощущение "ломки", когда нет доступа к любимым продуктам, и тяга к еде, мешающая работе, учебе или повседневным делам", — объясняет доктор Авена.

Почему обработанные продукты действуют, как наркотики?

По словам исследователей, наибольшую зависимость формируют продукты, богатые сахаром, жирами и рафинированными углеводами. Именно пища с высокой степенью обработки чаще всего становится "ловушкой" для мозга.

"Мы установили, что наиболее зависимость вызывает пицца, а дальше идут шоколад, чипсы и печенье. Кроме того, продукты с высоким гликемическим индексом и большим содержанием жира чаще становятся триггерами. Их влияние на систему вознаграждения мозга подобно действию алкоголя или никотина, что приводит к изменениям в мозговых процессах", – говорит Авена.

Для большинства людей важно лишь не превышать меру, но у тех, кто страдает пищевой зависимостью, контроль может быть практически невозможным – особенно, когда речь идет о снеках или любимой еде "на вынос".

Как справиться с пищевой зависимостью?

Если еда начинает доминировать в вашей жизни и ухудшает ее качество, пришло время задуматься о помощи. Иначе последствиями могут стать ожирение, диабет и другие серьезные болезни.

Несмотря на то, что пищевая зависимость не внесена в перечень официальных диагнозов, существуют действенные методы лечения. "Среди них – 12-шаговые программы, ориентированные именно на пищевую аддикцию, консультации с диетологом, а иногда даже медикаментозная терапия. Если у вас возникают трудности или беспокойство относительно питания, стоит начать с визита к семейному врачу. Он поможет определить правильные первые шаги. Поскольку пищевая зависимость проявляется у каждого по-своему, лечение всегда должно быть индивидуальным", – объясняет Авена.

Другими словами, иногда съесть всю пиццу или целый пакет чипсов – это не просто слабая привычка. Это может быть сигнал более серьезной проблемы, которая требует внимания врача и надлежащей терапии.

