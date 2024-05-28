10 полезных низкокалорийных закусок для похудения

Перекус, на первый взгляд, звучит как нездоровая привычка, которая может привести к набору лишних килограммов и, наконец, к ожирению. Но, если все делать правильно, это может помочь вам потерять лишние калории.

Мы подготовили для вас список десяти самых лучших здоровых и низкокалорийных закусок, которые помогут вам похудеть. Попытайтесь добавить эти продукты в свой рацион.

Ягоды и огурцы

Вкусные и пикантные ягоды (клубника, черника, ежевика) не только прекрасно удовлетворяют ваши вкусовые рецепторы. Эти богатые клетчаткой фрукты также являются идеальным выбором для того, чтобы помочь вам сбросить нежелательный вес.

Благодаря содержанию воды до 95% огурцы создают приятный охлаждающий эффект. Кроме того, наполненные необходимыми витаминами (К и С), магнием, железом и фосфором они заряжают энергией и поддерживают вас в форме.

Арбуз и йогурт

Сладкий и сочный арбуз – это отличный продукт. Но это еще не все: арбузы на 92% состоят из воды, поэтому они хорошо увлажняют организм и утоляют голод, не накапливая при этом много калорий.

Йогурт – еще один отличный перекус для тех, кто следит за своим весом, ведь он содержит много белка, позволяет напитаться, а также избавляет от нежелательных калорий.

Виноград и попкорн

Виноград – идеальный перекус, который надолго насытит вас, помогая поддерживать здоровый вес. Насыщенный антиоксидантами и калием виноград также замедляет старение.

Поскольку он не содержит сахара, жиров и низкокалорийный, вы можете есть столько попкорна, сколько захотите, не беспокоясь об увеличении веса.

Миндаль и черный шоколад

Исследования показали, что люди, которые едят миндаль, чувствуют себя сытыми в течение длительного времени. Кроме того, миндаль помогает регулировать уровень холестерина в крови, улучшает работу мозга, предотвращает болезни сердца и укрепляет иммунитет.

Избегайте шоколада, который видите в розничных магазинах. Попробуйте черный шоколад, чтобы похудеть, уменьшить стресс и оставаться здоровым.

Грейпфрут и манго

Благодаря высокому содержанию воды (90%) грейпфруты прекрасно помогают поддерживать водный баланс и ощущение сытости. Богаты витамином С, они помогают улучшить состояние кожи и защитить иммунную систему.

Оказывается, манго – это больше, чем просто сочный вкусный фрукт. С одной чашкой нарезанного манго вы получите 3 г клетчатки и много необходимых витаминов, таких как А и С.

Ранее OBOZ.UA объяснял, каких пищевых привычек следует соблюдать.

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