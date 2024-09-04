10 полезных продуктов для завтрака, обеспечивающих сытость

Чтобы не доводить себя до чрезмерного голода, следует потреблять на завтрак насыщающие надолго продукты. Это позволит вам потреблять меньше калорий в течение дня.

По словам диетолога Лорен Минчен, когда вы пропускаете прием пищи и сильно проголодаетесь, существует большая вероятность переедания, прежде чем мозг поймет, что организм уже получил достаточно пищи. Издание eatthis.com опубликовало список полезных продуктов, которые следует есть на завтрак.

Семена чиа

Семена чиа считаются одним из топовых продуктов с высоким содержанием клетчатки для здорового питания, которые могут помочь утолить голод на длительное время.

"Две столовые ложки семян чиа содержат около 5 г белка и 10 г клетчатки - идеальное дополнение к завтраку, которое обеспечит сытость и энергию", - отмечает Минчен.

Арахисовое масло

Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что употребление белковых и богатых клетчаткой продуктов, таких как арахисовое масло, может контролировать аппетит до 12 часов.

Ягоды

"Ягоды – это отличный источник клетчатки и воды, что делает их отличным компонентом сытного завтрака", – говорит Минчен. Они помогают поддерживать стабильный уровень энергии благодаря своим свойствам регулировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови.

Авокадо

Богато мононенасыщенными жирами, авокадо способствует длительному чувству сытости. Исследование, опубликованное в Nutrition Journal, показало, что добавление свежего авокадо к блюдам снижает аппетит на 40% на несколько часов после еды.

Овсянка

"Овсянка содержит умеренное количество белка, а если добавить к ней семена льна или орехи, она снабдит организм всеми необходимыми аминокислотами", - рассказывает Минчен. Это делает ее отличным выбором для насыщенного и сбалансированного завтрака.

Яйца

Научно доказано, что примерно 25% калорий из яиц тратятся только на их пищеварение. Белковые продукты, такие как яйца, также угнетают гормон голода – грелин, что позволяет избежать переедания.

Яблоки

"Яблоки богаты клетчаткой и водой, что делает их отличным вариантом для контроля аппетита", – отмечает Минчен. Их можно есть свежими или запекать с корицей, добавляя арахисовое масло для повышения сытости.

Корица

Эта специя богата полифенолами – мощными антиоксидантами, помогающими улучшить чувствительность к инсулину. Это, в свою очередь, способствует регуляции аппетита. Добавляйте корицу к каше, полосе или тостам для дополнительных преимуществ.

Хумус

Этот вкусный и универсальный соус из нута – отличный источник белка и клетчатки. Исследования показали, что люди, регулярно потребляющие нут, чувствуют себя на 31% сытнее.

Вода

Обезвоживание является распространенной причиной усталости и переедания. "Помните, чтобы избежать этих проблем, нужно пить по одному стакану воды каждые 60-90 минут в течение дня", – советует Минчен.

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