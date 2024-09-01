Вредные блюда, которые не едят диетологи: почему следует обходить фастфуд

Хотя некоторые рестораны быстрого питания предлагают блюда с меньшим содержанием калорий, неудивительно, что большинство продуктов из меню таких заведений не приносят пользы для здоровья. Среди множества блюд, включая жареную пищу, бургеры и огромные десерты, выделяются своим вредом, в частности благодаря их популярности.

Издание eatthis.com подготовило список блюд, которые, по мнению экспертов, лучше избегать. Узнайте, почему следует отказаться от этой еды в вашем рационе.

Биг Мак

Этот бургер является, пожалуй, самым известным блюдом фастфуда в мире. Тем не менее, диетологи советуют избегать этого блюда.

"В таком бургере 550 калорий, а три булочки содержат 45 граммов углеводов и всего 25 граммов белка. Сыр наполнен обработанными ингредиентами, как и булочка, поэтому Биг Мак отрицательно влияет на здоровье кишечника и артерий", – отмечает доктор медицинских наук Хайди .

Шоколадный коктейль McDonald's

Молочные коктейли всегда считались не самым лучшим выбором, но шоколадный шейк от McDonald's получает особенно низкие оценки от диетологов.

"Даже маленький шейк содержит 520 калорий и 67 граммов сахара и обработанных ингредиентов. Этот вариант лучше вообще не заказывать. Если же выбрать большой размер, вы получите 830 калорий и целых 110 граммов сахара", – рассказывает Моретти.

Большой завтрак McDonald's

Считается, что завтрак – это самый важный прием пищи за день, однако вариант от McDonald's, особенно с блинами, вряд ли можно считать полезным.

"Завтрак включает блины, бисквит, картофельные блины, яичницу и колбасу. Он подается с маслом и сиропом, содержит 1340 калорий и превышает более 100% суточной нормы насыщенных жиров и 90% натрия за один прием пищи", - объясняет диетолог Холли.

Taco Bell Кесарито

Хотя Taco Bell может казаться менее вредным вариантом по сравнению с другими сетями фаст-фуда, некоторые из их блюд тоже вызывают беспокойство диетологов.

"Их блюда могут выглядеть здоровыми, но даже в таких блюдах большое количество насыщенных жиров остается проблемой. Это высококалорийное блюдо без овощей. Оно насыщено жиром, как и большинство блюд в Taco Bell. Кесарито является особенно вредным выбором", – говорит диетолог Триста Бест .

Один кесарито содержит 650 калорий, 33 г жира, 12 г насыщенного жира, 0,5 г трансжира и целых 1390 мг натрия, что составляет 58% от рекомендованной дневной нормы.

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