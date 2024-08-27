Самые вредные сыры для уровня холестерина: о чем предупреждает диетолог

Если вы находитесь в группе риска с повышенным холестерином, скорее всего ваш врач посоветовал ограничить потребление некоторых любимых продуктов, и среди них, возможно, оказался сыр. Если вы поклонник этого продукта, следует обратить на это внимание.

Однако не каждый вид сыра будет оказывать негативное влияние на ваш холестерин. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Диетолог Молли Хембри утверждает, что сыры с высоким содержанием насыщенных жиров наиболее опасны для уровня холестерина.

"Существует значительная связь между потреблением насыщенных жиров и повышением общего уровня холестерина и ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) в крови", - объясняет Хембри.

Для среднестатистического здорового человека рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до менее 22 граммов в день, что составляет менее 10% от общего количества калорий. Американская кардиологическая ассоциация советует еще более строгие нормы – всего 13 граммов насыщенных жиров в сутки, или примерно 6% от общего количества калорий.

Наибольшая сложность заключается в выборе сыра с низким содержанием насыщенных жиров. Несмотря на широкий спектр на прилавках, не все из них все равно безопасны для уровня холестерина.

"Полножирные сыры практически не отличаются между собой по количеству общих и насыщенных жиров", – комментирует Хэмбри.

Например, по словам диетолога, сыр пармезан и швейцарский сыр, независимо от формы (блоки, кубики или тертый), содержат примерно 8 г общего жира и 5 граммов насыщенных жиров на 1 порцию. Бри имеет около 9 граммов общего жира и 6 граммов насыщенных на ту же порцию, в то время как чеддер – 10 граммов общего и 6 граммов насыщенных жиров.

"Единственное исключение – фета, имеющая всего 5 граммов общего жира и 3 грамма насыщенного на порцию. Однако даже это считается высоким содержанием насыщенных жиров", – отмечает Хембри.

Альтернативы с низким содержанием жира

Если вы не можете отказаться от сыра в вашем рационе, есть несколько менее вредных для здоровья вариантов.

"Выберите нежирные или пониженные сыры: творожные пластинки с пониженным содержанием жира, нежирный творожок, творожные крошки с низким содержанием жира или легкий стручковый сыр", – советует Хембри.

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