Витаминный заряд: 7 преимуществ потребления болгарского перца для здоровья

Болгарский перец является отличным дополнением ко многим блюдам. Этот овощ не только вкусен, он имеет много полезных свойств для здоровья.

Если вы являетесь поклонником болгарского перца и хотите добавить его в свои блюда, издание eatthis.com опубликовало список научно подтвержденных преимуществ этого полезного продукта.

Ликопин в красном болгарском перце помогает защитить клетки.

Красный болгарский перец содержит ликопин – природный пигмент, также присутствующий в арбузах, помидорах, гуави и розовых грейпфрутах. Среди всех видов перца именно красный наиболее богат этим соединением. Ликопин – это растительный пигмент, который может помочь в борьбе со свободными радикалами – соединениями, которые наносят вред клеткам организма и вызывают окислительный стресс, который может вызвать заболевание. Как отмечено в журнале Nutrients, ликопин может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря своей способности нейтрализовать свободные радикалы.

Каротиноиды для здоровья глаз

Желтый и оранжевый болгарский перец богат каротиноидами, такими как зеаксантин и лютеин. Эти природные пигменты также содержатся в желтых и оранжевых продуктах, таких как дыня, морковь, яйца и лосось. Они, по данным исследований, способствуют поддержанию здоровья глаз, защищая от вредного синего света и уменьшая риск развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.

Витамин С – лидер в болгарском перце

Может быть, это вас удивит, но болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсины! Этот витамин не только укрепляет иммунитет и снижает давление, но помогает поддерживать когнитивные функции. Дефицит витамина С может быть связан с депрессией и снижением когнитивной активности, что делает его важным компонентом рациона.

Иммунитет на высоте благодаря витамину А

Еще одним преимуществом болгарского перца является высокое содержание витамина А, играющего важную роль в укреплении иммунной системы. Согласно Annual Review of Nutrition, витамин А помогает регенерации кишечных барьеров и защищает организм от инфекций.

Болгарский перец для улучшения настроения

Помимо укрепления иммунитета, болгарский перец может улучшить ваше настроение, поскольку он богат витамином B6, который помогает снижать риск депрессии. Хотя для лечения депрессии он недостаточен, он оказывает положительное влияние на настроение и психическое здоровье, как подтверждено исследованиями в Journal of Inherited Metabolic Disease.

Естественное ускорение метаболизма

Красный болгарский перец содержит капсантин – соединение, которое не только придает овощу красный цвет, но и способствует снижению веса и воспалению, согласно исследованиям на животных, опубликованным в Food Research International.

Кверцетин для понижения давления

Болгарский перец богат кверцетином – мощный антиоксидант, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогающий нормализовать артериальное давление, как доказывают исследования в British Journal of Pharmacology.

Рекомендуется включать болгарский перец в свой рацион для получения этих питательных веществ и улучшения общего здоровья.

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