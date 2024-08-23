Вкусный и питательный: как инжир влияет на ваше здоровье

Инжир – это полезный фрукт, наполненный сотнями крошечных семян и насыщенным сладким вкусом. Его можно есть сырым, сушеным или в составе каких-нибудь десертов.

Помимо великолепного вкуса, этот фрукт придает множество полезных свойств для здоровья. Инжир благодаря наличию пищевых волокон поддерживает чувство сытости и уменьшает аппетит. Издание eatthis.com рассказывает, как инжир влияет на здоровье организма.

Снижает уровень холестерина

Инжир является богатым источником растворимой клетчатки. Четыре сушеных плода обеспечивают организм 100 калориями и четырьмя граммами клетчатки, что составляет 14% от рекомендуемой суточной нормы. Исследования показали, что употребление продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки, таких как инжир, способствует снижению уровня холестерина в крови.

Помогает бороться с воспалением

В состав инжира входят фитонутриенты – природные растительные соединения, среди которых полифенолы и каротиноиды. Они выполняют роль антиоксидантов и помогают организму нейтрализовать свободные радикалы, что способствует уменьшению воспалительных процессов.

Контроль уровня глюкозы

В исследованиях установлено, что инжир содержит абсцизовую кислоту (АБК), способствующую поглощению глюкозы тканями независимо от инсулина.

Ваш организм получает больше необходимых питательных веществ

Четыре сушеных инжира содержат 100 калорий и обеспечивают 6% от суточной нормы калия и 4% от рекомендуемой нормы кальция и железа. Калий и кальций – это важные минералы, потребление которых часто недостаточно в рационе людей. Кроме того, инжир содержит магний, который вместе с кальцием и калием играет ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Способствует профилактике рака

Инжир содержит полифенолы и каротиноиды, помогающие детоксицировать канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие рака. Эти фитонутриенты также помогают восстанавливать поврежденные ДНК и ткани.

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