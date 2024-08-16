Самая полезная еда для сердца: кардиолог рассказывает о преимуществах кимчи

Диета является ключевым фактором риска развития сердечных заболеваний. В частности, чрезмерное потребление насыщенных и трансжиров может повысить уровень холестерина, что оказывает негативное влияние на артерии, образуя бляшки. Другие серьезные риски включают в себя высокое кровяное давление, низкую физическую активность, диабет и избыточный вес.

Поскольку диета и образ жизни оказывают непосредственное влияние на состояние сердца, следует знать больше о продуктах, которые могут его защитить. Издание eatthis.com пообщалось с доктором Уильямом Дэвисом, кардиологом и автором книги "Super Gut".

Хотя существует множество продуктов, полезных для сердца, на один из них доктор Дэвис рекомендует обратить внимание.

"Мой любимый продукт для поддержки здоровья сердца, который часто недооценивают – это кимчи. Это традиционно ферментированная капуста, которая широко популярна в Корее и обычно потребляется с каждым приемом пищи", – объясняет кардиолог.

Почему ферментированные продукты могут быть полезны для вашего сердца?

Ферментированные продукты редко ассоциируются с поддержкой сердечно-сосудистой системы, но доктор Дэвис считает не так.

"Ферментация приводит к появлению полезных микроорганизмов. Эти микробы приносят значительные преимущества организму, в частности снижают уровень сахара в крови, уменьшают инсулиновую резистентность, предотвращают воспалительные процессы и способствуют образованию витаминов B1, B2, B7 и B9 (фолиевой кислоты)", - отмечает он.

Следовательно, потребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, может способствовать поддержанию здорового кишечного микробиома, что помогает снизить риск высокого кровяного давления и хронического воспаления.

Исследование, проведенное Harvard Health, выявило мощную связь между состоянием вашего кишечника и сердечно-сосудистой системой. Это означает, что забота о здоровье кишечника может положительно влиять и на ваше сердце.

Однако важно помнить, что здоровье сердца зависит не только от одного продукта. По данным Национального института сердца, легких и крови, поддержка сердечно-сосудистой системы требует сбалансированного питания, регулярной физической активности, контроля стресса, качественного сна, поддержания оптимального уровня АД и холестерина, а также управления весом.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как ферментированные продукты влияют на организм.

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