10 полезных завтраков для похудения: диетологи раскрыли лучшие рецепты

Часто бывает, что после легкого утреннего перекуса уже через час возвращается чувство голода. Причиной может быть отсутствие в нем необходимых питательных веществ, обеспечивающих сытость.

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Во время похудения важно не только контролировать порции, но и снабжать организм нутриентами, поддерживающими обмен веществ и мышцы. Поэтому диетологи рекомендуют несколько завтраков, которые дарят ощущение насыщения и помогают добиться желаемого результата. Их список опубликовало издание eatthis.com.

"Завтраки для похудения должны включать белки, клетчатку, сложные углеводы и полезные жиры. Это поможет чувствовать себя сытым и одновременно похудеть. Насыщенный завтрак настраивает на успех, уменьшая вероятность переедания днем", - отмечает доктор Лиза Янг.

Овес + арахисовое масло + ягоды

"Для завтрака с низким содержанием калорий важны клетчатка и белок. Они замедляют пищеварение, благодаря чему вы насыщаетесь быстрее и остаетесь сытыми дольше", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Гудсон советует простой, но вкусный завтрак в 400 калорий. Сварите 1/2 стакана овса с водой, добавьте ложку арахисового масла для белка и здоровых жиров и сверху уложите 1/2 стакана свежих ягод.

Яйца+тосты из авокадо+фрукты

Еще один вариант завтрака на 400 калорий от Гудсона и Янга – классика: яйца с тостами и фруктами. Поджарьте одно-два яйца, разомните 1/3 авокадо на цельнозерновой тост и добавьте несколько ягод или яблок.

"Это отлично, если есть возможность добавить ягоды. Яйца богаты белком, ягоды и хлеб содержат клетчатку, а авокадо – полезные для сердца жиры", – комментирует Янг.

Греческий йогурт + орехи + ягоды

"Еще одна удачная комбинация – обезжиренный греческий йогурт с черникой и 2 столовыми ложками измельченных грецких орехов", – отмечает Янг. Йогурт насыщен белком, ягоды содержат клетчатку и антиоксиданты, а орехи – здоровые жиры и омега-3.

Соленая овсянка с овощами и пищевыми дрожжами

"Овсянка - отличный источник клетчатки, однако ее пользу можно снизить добавками, например сахар или сироп", - говорит диетолог Триста Бест.

Бест рекомендует заменить сладкие добавки на овощи и пищевые дрожжи. Попробуйте добавить помидоры, грибы, шпинат и яйца, чтобы придать каше пикантный вкус и питательность.

Смузи

"Смузи – это простой способ получить необходимые питательные вещества за один глоток", – говорит диетолог Мэгги Михальчик.

Михальчик рекомендует сбалансированную полосу с белком, жирами и клетчаткой, например, со шпинатом, грецким йогуртом, ореховым молоком, грецкими орехами и черникой.

Яйца + цельнозерновой тортилья + нежирный творог + сальса

"Этот вариант бурито обеспечивает клетчатку, сложные углеводы, белки и полезные жиры, необходимые для длительного ощущения сытости", – говорит Риччи-Ли Хоц, диетолог.

Овес на ночь + протеиновый порошок + бананы

"Простой и сытный вариант для похудения – это овес на ночь с белковым порошком", – рассказывает диетолог Меган Берд.

Овес богат клетчаткой, а добавленный белок способствует насыщению на долгое время.

Сыр + ягоды

"Идеальные завтраки для похудения – это сочетающие углеводы с белками или жирами", – говорит диетолог Джейми Фейт. Сыр с ягодами поможет почувствовать себя сытым на несколько часов благодаря сбалансированным углеводам и белку.

Чиа-пудинг на ночь.

Фейт также рекомендует чиа-пудинг как альтернативу сыру. Добавьте сверху любимые фрукты, орехи или кокосы для насыщенности и клетчатки.

Овощной омлет + фрукты

Яйца являются отличным источником белка, а овощной омлет – идеальный способ его получить. Добавьте любимые овощи, чуть-чуть сыра для дополнительных жиров и фрукты для сложных углеводов – это обеспечит сытость на длительное время.

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