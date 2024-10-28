Питайтесь правильно и избегайте стресса: 16 секретов мгновенного похудения

Худеть не обязательно долго и утомительно. Есть простые и быстрые методы, которые могут стать частью вашей повседневной жизни и помочь сбросить лишний вес.

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Научные исследования доказывают, что даже незначительные изменения в повадках могут дать заметный результат. Издание eatthis.com опубликовало 16 простых советов, которые помогут вам сделать шаг к более стройному телу.

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Исследования показали, что одно большое яблоко ежедневно может помочь в контроле веса. Ученые из Пенсильвании обнаружили, что съевшие яблоко за 15 минут до обеда потребили на 187 калорий меньше во время обеда по сравнению с теми, кто не ел перекус. Яблоки содержат около 128 калорий.

"Фрукты богаты клетчаткой, которая наполняет желудок, а их необходимо много жевать, что также вызывает ощущение большего количества пищи", – говорит автор исследования Джули Оббаги, доктор философии.

Спите, чтобы уменьшить жировые отложения

Недостаточный сон может привести к перееданию. Ученые из Чикагского университета выяснили, что люди, которые не спали 3 часа, потребляли примерно на 200 калорий больше перекусов. Хотя механизм этого явления еще не ясен, исследователи считают, что долгий неспокойный период приводит к большему времени, проведенному с пищей.

Принимайте больше белка

Если вы не любите диету, возможно, проблема в выборе пищи. Исследователи из Иллинойского университета обнаружили, что те, кто потребляет больше белка, имеют большую вероятность соблюдать диету в течение года. "Белок насыщает больше, чем углеводы, поэтому люди не чувствуют голода, как участники с углеводной диетой", – отмечает автор исследования Дональд Л. Лейман, доктор философии.

Борьба с жиром из-за рыбы

Рыба не только полезна для сердца, но и для кишечника. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, помогают дольше ощущать сытость, как показали ученые из Исландии. В их исследовании те, кто ел лосось, оставались сытыми на 2 часа дольше, чем те, кто потреблял менее жирную рыбу, такую как треска.

Контролируйте стресс

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что стресс может повысить вероятность переедания. В эксперименте люди, испытывавшие стресс после сложного теста, употребляли больше сладостей, чем оставшиеся спокойными.

Выключите телевизор

Исследования показали, что просмотр телевизора во время еды может привести к большему потреблению пищи позже. Британские ученые обнаружили, что евшие перед экраном потребляли больше во время обеда.

Привлекайте друзей

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, подтверждает, что похудеть может быть труднее, если ваши друзья не поддерживают здоровый образ жизни. Дружба с людьми, ведущими активный образ жизни, может побуждать вас соблюдать здоровую диету.

Избегайте шоколада

Хотите легко избежать десерта? Выйдите на прогулку. Исследования в Британии показали, что короткая прогулка может снизить желание поесть шоколад.

Будьте осторожны с коллегами после обеда

Люди потребляют на 65% больше калорий, когда обедают с тем, кто быстро выбирает еду. Вместо того, чтобы принимать добавки, попробуйте выпить чашку травяного чая после основного блюда.

Записывайте калории

В течение 13-недельного исследования в университете Арканзаса выяснили, что те, кто контролировал свои пищевые привычки, теряли на 1,6 кг больше, чем те, кто этого не делал.

Игнорируйте предложения

Исследование показало, что люди едят на 85% больше хлеба, когда приглашают взять добавку. Лучшим решением будет заказ супа и отказ от хлеба.

Заказывайте меньше

Средняя порция безалкогольного напитка может быть значительно больше, чем вы думаете. Исследователи из университета Дьюка обнаружили, что сети фастфуда склоняют клиентов к покупке больших порций.

Берегитесь выходных

Исследования показали, что в субботу люди потребляют на 236 калорий больше, чем по будням. Выходные часто нарушают привычный режим, поэтому ваши пищевые повадки тоже меняются.

Не доедайте все

Исследование Корнельского университета показало, что мужчины часто заканчивают, когда считают, что съели "нормальную" порцию, а не по ощущению сытости.

Пейте больше воды

Жажда может походить на голод, поэтому важно оставаться увлажненным. Немецкие исследования показали, что потребление воды стимулирует обмен веществ, повышая его на 24% в течение 90 минут после 500 мл воды.

Нарезайте еду

Японские учёные доказали, что нарезанная еда может побуждать вас съесть меньше. Участники, которые оценивали порцию нарезанных овощей, считали ее на 27% больше целой.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которые вредят здоровью.

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