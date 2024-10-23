Самые распространенные пищевые привычки, которые вредят здоровью: научный подход

Питание оказывает непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Как показывает исследование, наши ежедневные диетические привычки оказывают значительное влияние на общее состояние организма в долгосрочной перспективе. Знание о вредных пищевых привычках позволит избежать проблем со здоровьем и продлить жизнь.

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Но не стоит беспокоиться, ведь изменить это проще, чем кажется. Издание eatthis.com опубликовало некоторые диетические привычки, которые следует просмотреть, чтобы жить дольше.

Потребление чрезмерного количества сахара

Многие продукты, которые кажутся "здоровыми" из-за маркировки типа "с пониженным содержанием" или "натуральные ароматизаторы", могут содержать значительно больше сахара, чем кажется. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить суточное потребление сахара до 25 г для женщин и 37,5 г для мужчин (это примерно 6-9 чайных ложек). Чрезмерное потребление сахара, согласно исследованию JAMA Internal Medicine, повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы снизить количество сахара в рационе, выбирайте продукты с натуральными ингредиентами или без добавленного сахара среди основных компонентов.

Чрезмерное потребление белка

Белок важен для организма, но его переизбыток может привести к проблемам. Согласно Harvard Health, диета с высоким содержанием белка, особенно животного происхождения, может повышать риск образования камней в почках, сердечных заболеваний и рака толстой кишки из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Хотя растительные источники белка более полезны, все же чрезмерное потребление белковой пищи может привести к увеличению веса и накоплению жира. Важно рассчитать свою индивидуальную норму белка. Рекомендованная суточная норма составляет 0,36 г белка на 0,5 кг т массы тела, или в среднем 56 г для мужчин и 46 г для женщин.

Чрезмерное потребление сладких напитков

Напитки часто содержат больше сахара, чем кажется. Это касается не только газированных напитков, но и многих "здоровых" полос в бутылках. Исследования связывают потребление сладких напитков с серьезными последствиями для здоровья, включая сердечную недостаточность, инсульты и повышенный уровень холестерина.

Отказ от углеводов

Звучит странно, но некоторые углеводы могут способствовать долголетию. Речь идет не о картофеле фри или пиццы, а о натуральных цельных продуктах, богатых углеводами. Они содержат полезные для организма вещества, в частности клетчатку, способствующую похудению.

Научные исследования доказывают, что сбалансированное питание со сложными углеводами, нежирными белками и здоровыми жирами помогает снизить калорийность и в то же время улучшает здоровье. Именно поэтому средиземноморская диета стала популярной среди тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Злоупотребление алкоголем

Периодическое употребление бокала вина не повредит. Более того, в рамках средиземноморской диеты его даже рекомендуют, поскольку вино обладает определенными полезными свойствами. Однако регулярное употребление алкоголя приводит к негативным последствиям: повреждение печени, повышение риска рака и других болезней.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему вредно употреблять газированные напитки.

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