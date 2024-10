8 факторов употребления газированных напитков, провоцирующих развитие рака

Газировка не является самым полезным напитком из-за отсутствия пищевой ценности и высокого содержания сахара в своем составе. В частности, некоторые исследования указывают на возможную связь между потреблением газированных напитков и риском развития рака, но без четких доказательств причинно-следственной связи.

Кроме того, следует учитывать, что люди, употребляющие газированные напитки, часто обладают нездоровыми пищевыми привычками, что также повышает риски для здоровья. В Eat This Not That рассказали, как именно сладкие газированные напитки могут провоцировать развитие рака и действительно ли нужно полностью отказаться от их употребления.

Риск появления рака, связанного с ожирением

Употребление подслащенных газированных напитков может увеличить риск развития рака, связанного с ожирением, независимо от имеющегося веса человека. В то же время искусственно подслащенные напитки не повышают этот риск. Однако, даже их употребление следует ограничить.

Газированные напитки карамельного цвета несут повышенный риск развития рака

Темный цвет безалкогольных напитков может содержать канцероген 4-метилимидазол (4-MEI), образующийся при производстве пищевого красителя. Исследования показали, что некоторые напитки, такие как Pepsi, превышают безопасную концентрацию 4-MEI. Таким образом, сегодня некоторые компании уже сокращают это химическое вещество в своих продуктах.

Газированные напитки могут увеличить риск рака поджелудочной железы

Избегайте употребления двух и более газированных напитков с сахаром в неделю, поскольку исследования показали, что это может увеличить риск развития рака поджелудочной железы. Однако важно учитывать общий образ жизни и питания для снижения рисков.

Могут стать причиной рецидива рака толстой кишки

Ограничит потребление подслащенных напитков, если у вас был рак толстой кишки. Опубликованное в PLOS One исследование показало, что их частое употребление может повысить риск рецидива и смертности. Особенно это касается людей с лишним весом и низкой физической активностью.

Употребление газировки повышает риск развития рака эндометрия

Исследование в котором было опрошено более 23 000 женщин в постменопаузе показало, что употребляющие их женщины имеют на 47% более высокий риск развития рака эндометрия. Таким образом, здоровые альтернативы, такие как вода или чай могут быть лучшим выбором для вашего здоровья.

Газированная сладкая вода может привести к ожирению и увеличить риск рака

Избегайте подслащенных газированных напитков, поскольку они содержат более 8 чайных ложек сахара в одной банке, что превышает рекомендуемую норму. По данным Института рака Dana-Farber, чрезмерный сахар может привести к ожирению, связанному с риском развития 13 видов рака, включая рак молочной железы и эндометрия.

Ожирение из-за содержания кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы

Избегайте кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, часто содержащегося в газированных напитках, поскольку его потребление может привести к ожирению. Сосредоточьтесь на натуральных подсластителях или уменьшите общее потребление сахара для лучшего здоровья.

Подслащенные газированные напитки могут способствовать воспалению

Исследование на мышах, проведенное исследователями Техасского университета показало, что диета с высоким содержанием сахара может способствовать росту опухолей. Поэтому рекомендуется ограничить потребление сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

Другие риски

Газированные напитки часто являются источником избыточного сахара, что может привести к резистентности к инсулину и увеличить риск появления сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Кроме того, газировка, даже без сахара, может ухудшить состояние зубов из-за взаимодействия угольной кислоты с ароматизаторами. Однако диетические газированные напитки тоже опасны, поскольку употребление 7 или более стаканов в неделю связано с повышенным риском заболевания почек и диабетом 2 типа.

Стоит ли прекратить пить газированные напитки?

Сократите потребление газировки, не отказываясь от любимых напитков. Старайтесь к умеренности, переходя на более здоровые альтернативы, такие как ароматизированный сельтер или фруктовая вода. Это поможет вам найти баланс в питании и уменьшить негативное влияние на здоровье.

