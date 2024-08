10 продуктов, влияющих на развитие рака простаты

Знали ли вы, что примерно у 1 из 7 американских мужчин старше 65 лет в течение жизни диагностируют рак простаты? Эту статистику можно объяснить рационом, особенно популярным в этой стране.

Что именно провоцирует развитие этого заболевания и чего следует избегать в рационе, чтобы не стать жертвой раков, узнавали в Eat This, Not That! Избегайте этой пищи и позаботьтесь о сбалансированном рационе уже сейчас.

Продукты, провоцирующие развитие рака простаты

Красное мясо. Частое потребление красного мяса может повысить риск рака простаты из-за химических соединений, которые образуются при высоких температурах. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса до трех порций по 85 г в неделю.

Молоко. Хотя кальций важен для здоровья костей, чрезмерное потребление молочных продуктов может быть связано с повышенным риском рака простаты. Это может быть из-за снижения уровня 1,25-дигидроксивитамина D3, защищающего от раковых клеток простаты.

Добавки цинка. Будьте осторожны с высокими дозами витаминов. Исследование показывает, что чрезмерное потребление цинка может увеличить риск рака простаты.

Алкоголь. Не следует отказываться от любимых напитков полностью. Однако употребление более 20 напитков в неделю может увеличить риск развития прогрессирующего рака предстательной железы.

Пища, уменьшающая риск заболевания

Помидоры. Помидоры защищают от рака предстательной железы благодаря ликопину, являющемуся мощным антиоксидантом. Приготовленные помидоры лучше усваиваются организмом, поэтому добавьте их в свои блюда, а также не забывайте об арбузах и розовых грейпфрутах, которые являются источником ликопина.

Фрукты. Включайте как можно больше разных фруктов в свой рацион. Например, яблоки, абрикосы и сливы, богатые клетчаткой и полифенолами, которые могут существенно уменьшить риск развития раковых клеток.

Овощи. Овощи так же как фрукты способны снизить риск рака простаты. Добавьте овощи к яйцам, салатам или перекусам.

Крестоцветные овощи. Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, содержат изотиоцианаты, которые борются с раком, защищая клетки от повреждения ДНК и предотвращая образование опухолей. Попытайтесь обжарить брокколи с оливковым маслом, чесноком и красным перцем для вкусного и полезного гарнира.

Зеленый чай. Зеленый чай не только ускоряет метаболизм и улучшает память, но и содержит антиоксидант EGCC, который может оградить клетки от свободных радикалов и помочь в блокировании путей роста раковых клеток. Попробуйте зеленый чай вместо кофе после обеда для дополнительных преимуществ для здоровья.

Ферментированная соя. Соевые продукты, такие как тофу и соевое молоко, могут помочь снизить риск рака простаты благодаря фитоэстрогенам, изменяющим гормональный баланс. Они содержат растительные соединения, которые могут снижать уровень простатического специфического антигена (ПСА), что является показателем риска рака простаты.

