Избыток этой пищи может ухудшить здоровье мужчин: результаты исследования

Многие исследования показывают, что большинство мужчин часто зависят от вредных вещей, в частности от курения и алкоголя или употребления жирной и калорийной пищи. Однако злоупотребление всем этим может привести к сердечным заболеваниям, раку и расстройствам дыхательных путей.

Чтобы снизить риск развития хронических заболеваний и способствовать улучшению здоровья, следует отказаться или значительно ограничить эти опасные факторы, регулярно проходить осмотры у врача и переосмыслить свою диету. Итак, какие проблемы могут возникнуть у мужчин из-за неправильного питания, рассказали в Eat This, Not That.

Болезнь сердца

Вегетарианское питание может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от ишемической болезни сердца. Продукты, такие как листовая зелень, цельные зерна и бобовые, помогают снизить кровяное давление, что важно для профилактики инфаркта и инсульта. Растительная пища также содержит меньше насыщенных жиров, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Рак

Рак – распространенная причина смерти во всем мире после сердечных заболеваний. Профилактика включает в себя физическую активность и здоровое питание с высоким содержанием питательных веществ, разнообразных овощей, фруктов и цельных зерен. Здоровое питание также предусматривает ограничение красного и обработанного мяса, связанное с увеличением риска некоторых видов рака.

Эректильная дисфункция и сексуальное здоровье

Растительная диета может положительно повлиять на сексуальное здоровье мужчин, поскольку способствует снижению стресса, высокому кровяному давлению и уровню холестерина. Употребление растительной пищи вместо красного и обработанного мяса помогает избежать проблем с артериями.

Сахарный диабет 2 типа

Мужчины чаще страдают недиагностированным диабетом, чем женщины. Профилактика диабета 2 типа включает физическую активность, поддержание нормального веса и потребление большего количества растительной пищи. Богатые клетчаткой продукты, такие как фасоль, бобовые, орехи, семена, фрукты, овощи и цельные зерна, также могут помочь в профилактике и лечении этого заболевания.

Контроль веса

Избыточный вес или ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний печени и некоторых видов рака. Включение большего количества растительной пищи в рацион может помочь контролировать вес. Кроме того, одно исследование показало, что взрослые с избыточным весом, которые соблюдали 12-недельную растительную диету, потеряли в среднем 4,2 кг.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая еда способна мгновенно утолять голод.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.