10 популярных ночных привычек, из-за которых у вас может появиться лишний жир

После тяжелого дня хочется отдохнуть и позволить себе больше, чем в начале дня. Однако некоторые вечерние привычки снимают все запреты и могут способствовать набору веса.

В частности, поздние перекусы, алкоголь перед сном для лучшего сна, активное прокручивание телефона или поздние тренировки сбивают обмен веществ. В Eat This, Not That поделились 10 привычками, которые вам стоит изменить для сохранения нормального веса.

Пропускать ужин

Пропуск ужина или обеда часто вызывает сильное чувство голода, что может привести к перееданию на следующий день. Особенно это касается тех, кто не завтракает должным образом. Помните, что только сбалансированный прием пищи вечером поможет избежать ночных перекусов и поддержать уровень энергии.

Перекусывать

Вечерние перекусы могут добавить вам лишних калорий, особенно если выбирать высококалорийные продукты. Кроме того, легкие углеводы, такие как чипсы и печенье, быстро перевариваются и не дают сытости, что побуждает к частым перекусам. Поэтому лучше сосредоточиться на питательных закусках днем и контроле их количества.

Употреблять пищу непосредственно перед сном

Не ешьте тяжелые блюда перед сном, поскольку телу нужно время для переваривания. Кроме того, не ложитесь спать сразу после еды, потому что это может нарушить качество сна и способствовать набору веса. Для лучшего отдыха выбирайте легкие перекусы за 2-3 часа до сна.

Не высыпаться

Недосыпание повышает уровень кортизола и грелина, из-за чего вам хочется есть больше, а жир сжигается медленнее. Также, из-за усталости возрастает тяга к сладостям, что мешает поддерживать вес. Спите не менее 7 часов, чтобы держать аппетит и метаболизм под контролем.

Прокручивание телефона перед сном

Синий свет от экранов мешает выработке мелатонина, что ухудшает сон и может приводить к набору веса. Чтобы избежать этого, отложите гаджеты примерно за час до сна. Вместо них выберите что-то расслабляющее, например, чтение или медитацию.

Работать слишком поздно

Поздняя работа повышает уровень кортизола, что увеличивает стресс и может привести к бессоннице. Это также провоцирует тягу к калорийной пище, особенно сладостям, которые предоставляют кратковременный комфорт. Со временем такая привычка может привести к увеличению веса, особенно вокруг живота.

Употребление алкоголя, чтобы заснуть

Вечерний бокал вина не улучшает сон, поскольку алкоголь снижает уровень мелатонина и мешает восстановлению во время сна. Также он добавляет лишние калории, как поздний перекус, что может способствовать набору веса.

Выполнять вечерние упражнения

Вечерние тренировки полезны, но выполнение их слишком поздно может мешать засыпанию из-за ускоренного метаболизма и повышенного уровня адреналина. Физическая нагрузка также усиливает голод, что часто приводит к ночным перекусам. Попробуйте завершить тренировку за несколько часов до сна для лучшего отдыха.

Есть перед телевизором

Употребление пищи перед телевизором приводит к перееданию, поскольку вы не полностью осознаете, сколько едите. Чтобы избежать этого, сосредоточьтесь на еде без отвлечений, что поможет контролировать количество потребляемых калорий.

Готовить слишком много

Чтобы избежать переедания, выбирайте сбалансированный ужин с умеренными порциями. Большая еда вечером может нарушить пищеварение и помешать спокойному сну. Кроме того, важно не пропускать завтрак, чтобы избежать чрезмерного голода в течение дня.

