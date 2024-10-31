Как разгладить живот за одну ночь: процедуры, которые улучшают внешний вид
Чтобы на утро уменьшить вздутие живота, попробуйте изменить свою вечернюю рутину и добавить упражнений, улучшающих кровообращение. Такие действия помогут активизировать работу вашего пищеварительного тракта и улучшить общую форму.
Какие советы сделают ваш живот заметно меньше без чрезмерных усилий, рассказали в Eat This, Not That. Сделайте эти простые изменения и вы заметите улучшение всего за одну ночь.
Выпейте около 355 мл магниевой воды
Магний является важным микроэлементом, который помогает уменьшить стресс, расслабить кишечник и облегчить боль в мышцах. Однако, многие люди недополучают магний, что может приводить к постоянной тревожности и запору. Употребляйте магний каждый вечер, чтобы улучшить качество сна и улучшить пищеварение. Это поможет избежать вздутия живота и обеспечит регулярный стул утром.
Практикуйте позу "Кошка-корова"
"Кошка-корова" - это упражнение из йоги, которое улучшает кровообращение, поддерживает здоровое положение таза и расслабляет тело. Начните с позиции на руках и коленях, вдохните, выгибая спину в позе "коровы", а затем выдохните, округляя спину в позе "кота". Это движение помогает улучшить функцию кишечника и уменьшить напряжение. Выполняйте 8-10 повторений для максимального эффекта.
Держите ноги к стене
Попробуйте упражнение "ноги к стене" перед сном, чтобы улучшить кровообращение и расслабить тело. Эта мягкая инверсия также помогает улучшить пищеварение и подготовиться ко сну. Удобно выполнять ее на кровати с подушкой под бедрами, прижав их к стене. Для лучшего эффекта, это упражнение рекомендуется выполнять не менее 5 минут.
Дыхание на 360°
Глубокое дыхание животом может существенно уменьшить дискомфорт от вздутия живота. Используйте технику "дыхание на 360", чтобы расслабить все тело, особенно тазовое дно и пищеварительную систему. Для этого положите руки на грудную клетку, глубоко вдохните, чувствуя расширение, а затем выдохните через рот, сводя живот и тазовое дно вверх. Такая техника дыхания поможет вашему организму расслабиться и избавиться от лишних шлаков.
Ранее OBOZ.UA рассказал, об упражнениях по йоге, которые ускоряют борьбу с нависшим животом.
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