5 главных упражнений из йоги, которые избавляют от живота

Согласно обзору, опубликованному в Obesity Science & Practice, йога может помочь вам не только обрести покой и улучшить физическую форму, но и уменьшить индекс массы тела. Однако стоит учитывать, что хотя регулярные занятия могут быть полезными для формирования мышц живота, однако, чтобы эффективно избавиться от жира, важно придерживаться здоровой диеты, физических упражнений, контролировать стресс и обеспечивать себя здоровым сном.

Чтобы способствовать быстрому похудению и поддерживать здоровый тонус тела, рекомендуем начать выполнять простые и доступные асаны йоги. В Eat This, Not That поделились 5 эффективными позами, которые способствуют укреплению мышц пресса и повышению метаболизма.

Поза лодки

Поза лодки выполняется на полу, балансируя на копчике с поднятыми туловищем и ногами, формируя латинскую букву "V". Эта позиция активирует мышцы пресса для поддержания стабильности и тонизации средней части тела. Задержитесь в позе на 30 секунд и повторите ее 3 раза. Для усложнения попробуйте опуститься в упор лежа, а затем вернитесь в позу лодки, выполняя 3 подхода по 10 повторений.

Поза планки

Планка – это отличное упражнение для укрепления всего тела. Она не только тренирует пресс, но и плечи, руки и ноги. Делайте 3 подхода по 30-45 секунд для достижения максимального эффекта.

Поза боковой планки

Боковая планка не только улучшает равновесие, но и укрепляет косые мышцы, что способствует формированию четкой талии. Во время выполнения не забывайте отрывать нижнее бедро от пола для лучшего эффекта. Рекомендуется выполнять 3 подхода по 20-30 секунд на каждую сторону.

Поза моста

Поза моста эффективно тренирует мышцы пресса и ягодиц, помогая сжигать жир на животе. Поднимая бедра, держите поперек ровно, сжимая ягодицы. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений или задержите позу на 30 секунд, повторяя ее трижды.

Поза стула

Станьте в позу стула, держа пресс напряженным для повышения сжигания жира на животе. Задерживайтесь в этой позе на 30-45 секунд и повторяйте ее трижды или сделайте 3 подхода по 5 поз с задержкой 15 секунд. Убедитесь, что во время выполнения упражнения спина остается ровной для максимального эффекта.

