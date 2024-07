7 причин начать заниматься йогой: откройте новые горизонты здоровья и гармонии

Гибкость и укрепление мышц – это существенные, однако не основные преимущества йоги. Если вы никогда не практиковали занятия йоги, регулярная практика может существенно повлиять на ваше тело, улучшая пищеварение и даже вашу интимную жизнь.

Потратив немного времени на коврик прямо у себя дома, вы откроете новые горизонты для здоровья и гармонии. В Eat This, Not That! рассказали, какие преимущества йоги и какой эффект следует ожидать, если заниматься йогой каждый день.

Нормализует пищеварение

Чтобы улучшить пищеварение, не обязательно есть только йогурты с пробиотиками или продукты с большим содержанием клетчатки. Хотя это действительно важно, однако, чтобы быть более энергичными и улучшить пищеварение, можно включить в свое расписание занятия по йоге. Йога включает много поз, которые массируют внутренние органы и способствуют лучшему пищеварению.

Уменьшает аппетит

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской диетологической ассоциации, известно, что регулярная практика йоги связана с внимательным приемом пищи через осознание дыхания, что укрепляет связь ума и тела. Таким образом, это помогает лучше оценивать голод и наслаждаться едой без переедания.

Улучшает работу мозга

Физические упражнения могут улучшить работу мозга, однако именно йога имеет особые преимущества. Йога использует тело и дыхание для создания равновесия и ясности в уме, уменьшая стресс и повышая концентрацию. Кроме того, одно исследование показало, что всего 20 минут хатха-йоги стимулируют работу мозга больше, чем ходьба или бег.

Повышает иммунитет

Йога повышает иммунитет на клеточном уровне благодаря изменениям экспрессии генов. Такой эффект можно почувствовать довольно быстро, даже во время первых занятий, а потому постоянные занятия йогой необходимы человеку для укрепления общего состояния здоровья.

Даёт преимущества во время секса

Йога уменьшает беспокойство, повышает понимание собственного тела и придает чувство уверенности. Кроме того, йога улучшает кровообращение в половые органы, благодаря чему мужчины и женщины чувствуют улучшение в интимной жизни. В частности, такие занятия укрепляют мышцы тазового дна, улучшают смазку и способствуют более сильным оргазмам у женщин.

Улучшает выносливость и внимание

Йога и медитация заставляют тело двигаться, активируя энергию и помогая энергии оседать, создавая глубокую неподвижность. Такое состояние покоя помогает принимать лучшие решения, улучшать рабочие отношения и повышать производительность.

Глубоко расслабляет

Йога активирует парасимпатическую нервную систему, компенсирующую стрессовые реакции симпатической системы, снижая уровень кортизола, гормона стресса. Это особенно важно, поскольку избыток кортизола может оказывать негативное влияние на здоровье, включая функцию щитовидной железы, мышечную ткань, артериальное давление и иммунитет.

