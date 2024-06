5 изменений, которые вы почувствуете после ежедневного занятия йогой

Йога является старой и привычной для многих практикой, которая способна исцелять как душу, так и тело. Регулярное занятие йогой не может не оставить после себя след, потому что асаны йоги улучшают гибкость, силу и баланс, помогая поддерживать физическую форму.

Кроме того, йога снижает уровень стресса и тревожности, способствуя эмоциональному благополучию, улучшая качество сна и нормализуя общее состояние здоровья. Что именно вы можете улучшить в организме, если будете заниматься йогой на регулярной основе, рассказали в Eat This, Not That!

Укрепление здоровья сердца

Традиционные физические упражнения, такие как бег и тяжелая атлетика, хорошо известны своими преимуществами для сердца, но йога также имеет значительное положительное влияние. Исследование Европейского общества кардиологов показало, что регулярные сеансы йоги могут облегчить симптомы фибрилляции или мерцания предсердий, самой распространенной формы сердечной аритмии. В течение 12-недельной программы более 500 пациентов отметили улучшение симптомов и снижение артериального давления. Кроме того, по словам доктора Хью Калкинса из Университета Джона Хопкинса, за последние пять лет все больше кардиологов признают реальные преимущества йоги для здоровья сердца.

Борьба с депрессией

Депрессия является сложным состоянием, от которого не существует универсального лечения. Однако, научные исследования показывают, что йога может улучшить настроение и способствовать в лечении депрессии. В исследовании, опубликованном в Journal of Alternative and Complementary Medicine, 30 участников с большим депрессивным расстройством занимались йогой или глубоким дыханием в течение 12 недель. Уже через несколько месяцев участники исследования смогли почувствовать значительное снижение симптомов депрессии и тревоги. Таким образом, практика йоги положительно влияла как на тех, кто принимал антидепрессанты, так и на тех, кто не принимал.

Снятие боли в спине

Для того чтобы облегчить хронические боли в спине, достаточно всего 12-недельного курса по йоге. Согласно исследованию, опубликованному в Кокрановской библиотеке, всего 6 месяцев йоги могут улучшить функцию спины и уменьшить боль уже через 3 месяца. Кроме того, йога может быть полезной для пациентов с хронической болью в пояснице.

Устранение стресса и тревоги

Йога может помочь расслабиться, а также снять чувство напряжения. Исследования доказывают, что йога уменьшает тревогу и стресс как мгновенно, так и в долгосрочной перспективе, Кроме того, согласно исследованиям, опубликованным в JAMA Psychiatry, йога эффективнее стандартных методов снятия стресса в лечении тревожных расстройств. Таким образом, он является безопасным и универсальным инструментом лечения, доступным каждому.

Стимулирование работы мозга

Кроме физической и психологической пользы для организма, йога может улучшить когнитивную функцию. Исследование, опубликованное в Brain Plasticity, показывает, что йога полезна для ума на уровне с аэробными упражнениями. Гиппокамп, ответственный за память, и миндалевидное тело, отвечающее за эмоциональную регуляцию, имеют тенденцию быть больше у тех, кто практикует йогу. Кроме того, префронтальная кора, которая отвечает за планирование и принятие решений, также оказалась больше у людей, занимающихся йогой.

