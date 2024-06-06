Йога для начинающих: пять простых асан

Йога подходит для всех, и, наверное, нет правильного времени, чтобы начать ее практиковать. Однако сложные позы йоги в исполнении экспертов могут заставить любителей почувствовать, что они никогда не смогут выполнить эти асаны.

К счастью, существует много простых в исполнении базовых асан, которые также служат основой для более сложных поз. Мы подготовили несколько простых асан, которые могут выполнять начинающие.

Хастападасана или наклон вперед

Встаньте прямо, равномерно распределив вес на обе ноги. Вдохните и вытяните руки над головой. Выдохните и наклонитесь вперед к ногам.

Упритесь ладонями в пол. Задержитесь в таком положении на 20-30 секунд и глубоко вдохните. Вдохните и вытяните руки вперед и вверх. Вернитесь в исходное положение. Выдохните и разведите руки в стороны. Встаньте в обычное положение.

Врикшасана или вне дерева

Встаньте прямо. Держите равновесие на левой ноге, согните правую ногу в колене и прижмите правую стопу к внутренней стороне левого бедра. Соедините ладони на уровне груди. Теперь вытяните руки над головой.

Удерживайте эту позицию, сохраняя равновесие. Опустите руки, затем раскройте ладони. Повторите асану с правой ногой.

Курсиасана или вне стула

Встаньте прямо, поставив ноги немного шире, чем на ширине бедер, а руки уложите по бокам. Вытяните руки вверх, прижимая ладони к ушам.

Выдохните и медленно согните ноги в коленях, мягко опуская тело вниз, словно вы сидите на воображаемом стуле. Пусть ваша шея или голова будет на одной линии с туловищем и руками. Задержитесь в этой позе на время и медленно встаньте.

Ардха чакрасана или вне полуколеса

Встаньте прямо с выпрямленным хребтом. Теперь соедините руки перед собой и крепко сожмите их. Медленно приподнимайте руки и вращайте их над плечами.

Прогните верхнюю часть тела вместе с руками. Оставайтесь в этом положении столько, сколько вам будет удобно. Медленно поверните тело в положение стоя. Расслабьтесь и держите руки у себя.

Тадасана или горная поза

Встаньте, слегка расставив ноги и положив руки вдоль тела. Вдохните и медленно поднимите руки над головой. Соедините пальцы рук. Поднимите пятки и встаньте на носки. Почувствуйте, как ваше тело растягивается.

Пусть вес вашего тела будет по пальцам ног. Растяните плечи, руки и грудную клетку. Задержитесь в этой позе на несколько секунд. Выдохните и расслабьтесь.

Ранее OBOZ.UA опубликовал позы йоги для снятия стресса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.